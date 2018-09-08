"Жаль огорчать вас": Валерию Леонтьеву поставили страшный диагноз

Звезде категорически запретили выходить на сцену

Валерий Леонтьев. Фото: instagram.com/valera_leontiev

Российский певец Валерий Леонтьев, которому 7 сентября стало плохо на песенном конкурсе "Новая Волна" в Сочи, впервые прокомментировал свою болезнь – воспаление легких. Чтобы не пугать поклонников и избежать лишних домыслов артист сам раскрыл причины своего отсутствия на сцене в личном Instagram.

"Дорогие друзья! Жаль огорчать вас, но я, скорее всего, не смогу принять участие в сегодняшнем и завтрашнем концертах на "Новой волне". Врачи диагностировали пневмонию и категорически запретили мне выходить на сцену. Я не хочу, чтобы моя болезнь обрастала домыслами и слухами, поэтому открыто говорю вам об этом. Надеюсь, до концерта закрытия я встану на ноги", – написал Валерий.