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"Жалела об этом": звезда сериалов Дарья Петрожицкая впервые заговорила о разводе

Звезда сериала "Отважные" дала интервью "Каві з перцем"

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 17:30

Карьера украинской актрисы Дарьи Петрожицкой сейчас на взлете. Но оказывается, несколько лет назад артистка пережила развод. Об отношениях с бывшим мужем-актером, а также о том, почему она пожалела об их разрыве, Дарья рассказала в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина".

Популярная актриса Дарья Петрожицкая играет одну из главных героинь в 40-серийной детективной драме "Отважные", которая выходит на телеканале "Украина". В свои 28 она востребована в профессии, но так было не всегда. На четвертом году брака ее уже бывший муж-актер играл ведущие роли в театре, а у самой Даши было затишье.

Актриса Дарья Петрожицкая
Актриса Дарья Петрожицкая
Фото: пресс-служба

"Мы 5 лет были в браке. На четвертом году как-то меня не перло в театре. Алеша был там любимцем нашего директора, играл Ромео, классные, ведущие роли. И в какой-то момент я поняла – да ну, я, видимо, уже не хочу сидеть в театре, я ничего не делаю, можно пока родить. Но как-то там не получилось, и не родила", – призналась Дарья Петрожицкая в интервью телеканалу "Украина".

Еще через год брак актеров распался. Дарья не любит вспоминать эту историю, потому что не понимает, почему они расстались.

"Это было наше общее решение, просто какие-то обстоятельства, все навалилось. И мы решили на тот момент, что это будет лучше для нас двоих. Не знаю, как там у него, но у меня уже было раза три, когда я пожалела. Нельзя, но я жалела об этом. Потому что уже более 3 лет в разводе, а я не могу найти своего человека. Понимаю, что в 28 можно еще не опускать руки, еще все впереди, но в такие моменты, когда в какой-то раз... У меня после развода было 3 парня", – отметила актриса в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях".

Напомним, что Дарья Петрожицкая является участницей вокального шоу "Голос країни-10" и даже прошла в прямые эфиры. Во время слепых прослушиваний актриса растрогала своим выступлением Тину Кароль.

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