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Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

Сегодня, 15:10

Ван Дамм находится в Киеве на съемках комедийного боевика

На днях в Киеве стартовали съемки комедийного боевика от Netflix, где главную роль играет знаменитый актер Жан-Клод Ван Дамм.

В столицу актер прибыл не один, а предположительно со своей девушкой, украинкой из Кривого Рога Аленой Кавериной. Пара встречается уже около 10 лет, хотя Ван Дамм официально женат на своей супруге Глэдис Португез, от которой у актера двое детей.

Фото: соцсети

Известно, что Алена и Жан-Клод познакомились 10 лет назад на дискотеке в Таиланде. Каверину Ван Дамм никогда официально не называл своей возлюбленной – девушку представляли то его "личной помощницей", то "переводчицей".

Алена Каверина
Алена Каверина
Фото: instagram.com/alenak705

Теперь Алена прибыла на родину вместе с актером. Судя по фото девушки в Instagram, они с Ван Даммом остановились в известном отеле Fairmont, который находится на Подоле в Киеве. Об этом может свидетельствовать интерьер номера, на фоне которого сделала селфи Алена.

Номер в отеле Fairmont
Номер в отеле Fairmont
Фото: instagram.com/fairmontgrandhotelkyiv

Кроме этого девушка позировала на балконе отеля, где позади нее на фоне виднеется пешеходный Парковый мост и арка Дружбы народов.

"Ну, что привет, Украина, я скучала", – подписала фото Алена.

Алена Каверина
Алена Каверина
Фото: instagram.com/alenak705

Цена на одного человека за ночь в президентском номере отеля составляет около 15-16 тысяч гривен.

Номер в отеле Fairmont
Номер в отеле Fairmont
Фото: instagram.com/fairmontgrandhotelkyiv

Отметим, что ради съемок боевика с Ван Даммом перекрывали несколько улиц в Киеве.

Напомним, в Сети появился 20-секундный ролик с Ван Даммом в Киеве.

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