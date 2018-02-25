Жан Рено прибыл в Украину для завершения своей актерской карьеры

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко рассказал о том, что на запад нашего государства прибыл известный французский актер Жан Рено.

В Карпатах происходят съемки киноленты "Последний шаг", а данный проект является совместным для Украины и Франции. Ильенко отметил, что ему было необычайно приятно поприветствовать столь важного гостя и подчеркнул, что съемки, в которых участие приняли звезды такого масштаба говорит о том, что развитие в киноиндустрии идет семимильными шагами, то есть – довольно быстро. Съемки в Карпатах кинофильма "Последний шаг" напрямую свидетельствуют о доверии европейских коллег к уровню профессионализма украинцев.

Отметим, что фильм "Последний шаг", где Жан Рено исполняет главную роль, является заключительным в его актерской карьере, поскольку 69-летний объявил о том, что более не будет сниматься в фильмах. Выход данной кинокартины запланирован на 2019 год. Ранее в Госкино рассказывали о том, что кинолента украинско-французского производства получила государственную поддержку в размере 21,63 миллиона гривен, в то время, как полная стоимость затрат на фильм составляет 73 миллиона 877 тысяч 206 гривен.

Проект этой ленты стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Кроме Рено в съемках задействованы известные зарубежные актеры Сара Линд, Том Хоппер, Гарри Дурдан, а также украинцы – Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко, а также прочие. Данный каст, как говорят в Госкино, действительно звездный. Французский актер предстанет перед телезрителями в образе наемного убийцы, которому предстоит спасти от гибели девушку. Съемки будут проходить не только в Карпатах, но и в украинской столице, Киеве, Нью-Йорке и Канаде.

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