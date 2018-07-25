"Жаркая": новое сексуальное фото от Нади Дорофеевой

Певица разместила соблазнительную фотографию в купальнике на своей странице в соцсети

Надя Дорофеева. Фото: instagram/nadyadorofeeva

Солистка популярной украинской группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, котороя на днях выпустила совместный с MONATIK клип на песню "Глубоко...", постоянно делиться с поклонниками событиями из жизни, а также радует фанов соблазнительными снимками, на которых она демонстрирует идеальную фигуру. Так, на своей странице в Instagram Надя разместила новое фото, где сексуально позирует в тропическом купальнике. Волосы небрежно раздувает ветер, что еще больше придает певице женственности.

Отметим, что сейчас Надя вместе с группой находится на гастролях в Турции.

"Сегодня у нас 5-ый концерт подряд. Как бонус – мы уже 2 дня рядом с морем и это кайф", – подписала фото Дорофеева.

Надя Дорофеева Фото: instagram/nadyadorofeeva

"Надя, вы супер", "Надя ты как всегда красавица и мисс вселенная!", "sexyyyyyyyy", "Надяяя!!! Ты неотразима!", "Богиня!", "Надюха, как всегда прекрасная)", "Жаркая", – взволнованно прокомментировали снимок поклонники Нади.

Напомним, солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева снимается в кино. Недавно она показала новое фото со съемок фильма.