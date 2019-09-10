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"Желаю тебе признания": Ольга Фреймут похвасталась успехами дочери Златы

Ведущая опубликовала видео с танцами 13-летней дочери

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:48
Ольга Фреймут и Злата Митчелл
Ольга Фреймут и Злата Митчелл
Фото: instagram.com/freimutolia

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая недавно взорвала сеть откровенным фото, похвасталась танцевальными успехами своей старшей дочки – 13-летней Златы Митчелл.

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Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором ее дочь запечатлена в современном танце – контемп. Более того, девочка сама выступила в роли постановщика и пыталась донести зрителям главную мысль – никогда не нужно сдаваться. Звездная мама похвалила талант Златы и пожелала ей признания от публику прямо сейчас – в свои столь юные годы.

INSTAGRAM (@freimutolia)

"Разговаривать танцем могли единицы: Дягилев, Нуреев, Асейдора Дункан... Но и понимали этот язык только через поколение... Злата, твои постановки – наперегонки со временем; они, как и положено искусству, вызывают эмоции. Меняют. Желаю тебе признания уже и сейчас. Ты красивая неописуемо! Милена, и тебе миллионы комплиментов", – с восхищением написала Фреймут.

Накануне мы рассказывали о том, что Ольга Фреймут показала архивное фото сына.

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