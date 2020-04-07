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Жена Алека Болдуина после потери двух детей снова забеременела: видео

Хилария показала круглый живот

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 18:24

Спустя полгода после потери первого ребенка семью голливудского актера Алека Болдуина постигло несчастье. Прошлой осенью на четвертом месяце беременности у 35-летней супруги звезды замер плод. Отметим, что у пары должна была родиться дочка. Но теперь звездные супруги обрадовали поклонников неожиданной новостью – Алек и Хилария снова в ожидании малыша.

Алек и Хилария Болдуин с детьми
Алек и Хилария Болдуин с детьми
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Соответствующей информацией Хилария Болдуин поделилась с поклонниками в Instagram. Женщина опубликовала ролик, где видно ее округлый живот на первых месяцах беременности и слышно сердцебиение малыша.

INSTAGRAM

"Включите звук. Я позволяю ребенку говорить, потому что у меня нет слов, чтобы рассказать, как этот звук заставляет нас испытывать эмоции. Только что получила хорошую новость, что все хорошо и малыш здоров. Я хотела поделиться этим с вами", – отметила супруга Алека Болдуина.

Напомним, что Хилария и Алек Болдуин воспитывают четверых детей – шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео. Отметим, что у Алека Болдуина также есть 23-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.

Ранее голливудский актер Алек Болдуин предстал перед судом после скандальной драки.

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