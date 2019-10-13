Жена Алека Болдуина рассекретила пол будущего ребенка
Хилария опубликовала домашнее видео, в котором рассказывает о малыше старшим сыновьям и дочке
После трагичной потери ребенка 35-летняя жена Алека Болдуина снова беременна. Хилария опубликовала видео, в котором они вместе со звездным супругом рассказывают своим детям о будущем малыше.
О семейной жизни Алека Болдуина смотрите в коротком видео:
Напомним, что Хилария и Алек Болдуин воспитывают четверых детей – шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео.
На своей странице в Instagram звездная мама разместила теплое домашнее видео, в котором они с мужем рассекретили пол ребенка. Они запустили своих детей в комнату, где стояли четыре коляски. По задумке родителей, малыши должны были одновременно достать куклы, завернутые в белые одеяла, чтобы узнать, кого им подарит мама – братика или сестричку. Но все пошло немного не так.
Первой с заданием справилась Кармен, которая достала из одеяльца куклу, одетую в розовый наряд. Таким образом, стало известно, что семейство Болдуин ждет девочку.
Отметим, что у Алека Болдуина также есть 23-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.
Ранее голливудский актер Алек Болдуин предстал перед судом после скандальной драки.
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