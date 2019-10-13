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Жена Алека Болдуина рассекретила пол будущего ребенка

Хилария опубликовала домашнее видео, в котором рассказывает о малыше старшим сыновьям и дочке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Алек и Хилария Болдуин рассекретили пол будущего ребенка
Алек и Хилария Болдуин рассекретили пол будущего ребенка
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

После трагичной потери ребенка 35-летняя жена Алека Болдуина снова беременна. Хилария опубликовала видео, в котором они вместе со звездным супругом рассказывают своим детям о будущем малыше.

О семейной жизни Алека Болдуина смотрите в коротком видео:

Напомним, что Хилария и Алек Болдуин воспитывают четверых детей – шестилетнюю Кармен, четырехлетнего Рафаэля, трехлетнего Леонардо и годовалого Ромео.

На своей странице в Instagram звездная мама разместила теплое домашнее видео, в котором они с мужем рассекретили пол ребенка. Они запустили своих детей в комнату, где стояли четыре коляски. По задумке родителей, малыши должны были одновременно достать куклы, завернутые в белые одеяла, чтобы узнать, кого им подарит мама – братика или сестричку. Но все пошло немного не так.

INSTAGRAM

Первой с заданием справилась Кармен, которая достала из одеяльца куклу, одетую в розовый наряд. Таким образом, стало известно, что семейство Болдуин ждет девочку.

Отметим, что у Алека Болдуина также есть 23-летняя дочь Айрленд от брака с актрисой Ким Бэсинджер.

Ранее голливудский актер Алек Болдуин предстал перед судом после скандальной драки.

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