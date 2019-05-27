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Жена MONATIK показала подготовку к концерту: трогательное видео

1 июня состоится грандиозный концерт MONATIK

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:31
MONATIK с женой Ириной Демичевой
MONATIK с женой Ириной Демичевой
Фото: instagram.com/irinademicheva

1 июня состоится грандиозный концерт MONATIK на НСК "Олимпийский" – LOVE IT ритм, и за несколько дней до шоу артист и его команда активно готовятся к нему готовятся. А на днях жена MONATIK Ирина Демичева показала, как проходит подготовка в съемочном павильоне.

Смотрите также видео: как MONATIK готовится к грандиозному концерту

Так, Ирина поделилась трогательным видео, на котором их с MONATIK маленькие сыновья бегут на репетицию к своему звездному отцу.

"Группа поддержки прибыла в репетиционные Павильоны! 6 дней осталось и наконец то наступит этот долгожданный День!", – написала Ирина Демичева.

INSTAGRAM (@irinademicheva) on

Ранее мы также писали, что MONATIK представил долгожданный альбом LOVE IT ритм. Этот альбом особенный для Дмитрия, так как в нем мультиартист раскрывает душу. Это своеобразная ода любви к своему делу и пример того, что самоотдача непременно приведет к успеху. К слову, в альбоме есть песни, записанные в дуэте с Надей Дорофеевой, Ниной Матвиенко и восходящей украинской звездой – рэп-исполнительницей Alyona Alyona.

Отметим, недавно MONATIK отдохнул с семьей в Италии и показал забавные фото.

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