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Жена Николая Тищенко эмоционально прокомментировала уход мужа из "Танцев со звездами"

Ресторатор покинул проект в результате зрительского голосования

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Николай Тищенко с супругой Аллой. Фото: instagram.com/allabonya
Николай Тищенко с супругой Аллой. Фото: instagram.com/allabonya

23-летняя супруга известного ресторатора Николая Тищенко Алла Барановская все время поддерживала мужа, пока он принимал участие в шоу "Танцы со звездами". После того, как во время вчерашнего эфира стали известны результаты голосования и Николай покинул проект, на своей странице в Instagram Алла оставила следующий комментарий:

"Мы не пошли на сделку с дьяволом, поэтому сегодня все было так, как должно было быть! 
Мы сильные и свободные! Я готова была к этому исходу ещё вчера на прогоне. Несмотря ни на что, ребята станцевали достойно! Счастлива, что мы были частью этого шоу! И счастлива, что смогли достойно уйти! Всем спасибо за любовь и поддержку! Болею за Беринчика и Сенечкина", – написала девушка.

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Николай Тищенко
Фото: instagram.com/allabonya

"Мы очень болели за Вашего Колю! Без него шоу действительно будет серым", "Если честно смотреть там не на кого . Нет такой пары , что ждёшь прям выступления с нетерпением . На Николая было приятно смотреть . А теперь даже и не знаю "хто там головна зірка", "Искренне жаль, что ушел Николай! Каждый раз с детьми с нетерпением ждали его выступления, как в прошлом сезоне Ткача", – написали подписчики Аллы в комментариях.

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танцы со звездами Николай Тищенко
Источник: "Сегодня"
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