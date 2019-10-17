Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

Анастасия Топольская раскритиковала телеведущего за поведение на Нацотборе

Анастасия Топольская и Сергей Притула Фото: Instagram.com, facebook.com

Анастасия Топольская, также известна как Dj Nastia, которая является женой экс-депутата Сергея Лещенко, на своей странице в Facebook назвала Сергея Притулу "медийным му*аком". К такому выводу Анастасия пришла после просмотра финала Нацотбора на Евровидение 2019, где телеведущий пытался получить ответ от скандального дуэта ANNA MARIA на вопрос, чей Крым.

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"Я тут встряла в спор с Максом Назаровым и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный му*ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывания с людскими судьбами на основании родства и семейных связей в корне извращают понятие о семье вцелом. Или вы и правда думаете, что "Я тебя порадив, я тебя вб'ю" – это формула национального успеха? Супер треш, конечно. Вспомнилось, как журналисты дозванивались в Крым моей сестре и всей ее семье, чтобы узнать подробности наших отношений и их жизни. Типа я такая важная публичная персона, должна сразу отчитаться за жизнь каждого своего родственника и сделать свой выбор "или с вами, или с ними". WTF!", – написала Топольская.

Реакция Сергея Притулы не заставила себя ждать. Шоумен ответил, что быть "медийным му*аком" почетнее, чем "дешевой шоубизнесовой коллаборационисткой".

"Еще бы еще понимали разницу между "порадили" и "породили", цены бы вам не было. По комплименту в мой адрес – спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня му*аком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали мышебратьев в то время, как они убивали украинцев в Донбассе", – также отметил Притула.

Напомним, недавно стало известно, что правила Нацотбора на Евровидение изменились. Появилось важное условие участия в конкурсе.

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