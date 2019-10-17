Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

Анастасия Топольская раскритиковала телеведущего за поведение на Нацотборе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:56
Анастасия Топольская и Сергей Притула
Анастасия Топольская и Сергей Притула
Фото: Instagram.com, facebook.com

Анастасия Топольская, также известна как Dj Nastia, которая является женой экс-депутата Сергея Лещенко, на своей странице в Facebook назвала Сергея Притулу "медийным му*аком". К такому выводу Анастасия пришла после просмотра финала Нацотбора на Евровидение 2019, где телеведущий пытался получить ответ от скандального дуэта ANNA MARIA на вопрос, чей Крым.

Смотрите также интервью с Сергеем Притулой:

"Я тут встряла в спор с Максом Назаровым и мне пришлось посмотреть финал отбора на Евровидение 2019. Сергей Притула, какой же вы все-таки медийный му*ак. Чисто телевизионный развод, тупо провокация и контент для особо чувствительных псевдо патриотов. Вот эти все заигрывания с людскими судьбами на основании родства и семейных связей в корне извращают понятие о семье вцелом. Или вы и правда думаете, что "Я тебя порадив, я тебя вб'ю" – это формула национального успеха? Супер треш, конечно. Вспомнилось, как журналисты дозванивались в Крым моей сестре и всей ее семье, чтобы узнать подробности наших отношений и их жизни. Типа я такая важная публичная персона, должна сразу отчитаться за жизнь каждого своего родственника и сделать свой выбор "или с вами, или с ними". WTF!", – написала Топольская.

Реакция Сергея Притулы не заставила себя ждать. Шоумен ответил, что быть "медийным му*аком" почетнее, чем "дешевой шоубизнесовой коллаборационисткой".

"Еще бы еще понимали разницу между "порадили" и "породили", цены бы вам не было. По комплименту в мой адрес – спасибо, заценил! Имею честь, когда женщины подобные вам считают меня му*аком. А за сестер не переживайте, они прекрасно выглядели в этом году на фестивале "Новая Волна" в Сочи. Это в той же стране, в столице которой вы регулярно развлекали мышебратьев в то время, как они убивали украинцев в Донбассе", – также отметил Притула.

Напомним, недавно стало известно, что правила Нацотбора на Евровидение изменились. Появилось важное условие участия в конкурсе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Нацотборе не смогут участвовать артисты, выступавшие в РФ с 2014 года Когда состоится Нацотбор на Евровидение 2020: названы даты Сергей Притула впервые прокомментировал ДТП с участием его тещи
Сергей Притула Сергей Лещенко нацотбор на Евровидение
Реклама

Новости партнеров

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
Найбільший секрет Майкла Джексона розкрили
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 14:37Fun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряFun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

15 октябряТехно

Android получил возможность запускать любую игру с компьютера

15 октябряТехно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

15 октябряПсихология

Гороскоп на 15 октября: все знаки зодиака

15 октябряFun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Новости партнеров

Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Царская ватрушка с творогом. Вкуснее вы в жизни не пробовали
Притула получил
Притула получил "пощечину" от Никитюк на глазах у миллионов
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Причины, которые мешают нам высыпаться и как их устранить
Причины, которые мешают нам высыпаться и как их устранить
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов