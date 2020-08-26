Жена Виктора Павлика призналась, что хочет подарить ему на 60-летие

Екатерина Репяхова планирует сделать крупный подарок

25-летняя Екатерина Репяхова, с которой ранее поскандалила бывшая жена Виктора Павлика, написала откровенное признание своему мужу и опубликовала совместное фото с ним.

На солнечном селфи Екатерина и Виктор Павлик позируют на фоне порта. Супруга артиста сопроводила фотографию трогательным текстом, в котором рассказала, что хочет подарить Виктору на 60-летие.

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"Одна жизнь на двоих. Все радости на двоих. И горе на двоих. Кто бы, что не говорил. Только мы вдвоём знаем, о чем молчим и о чем мечтаем. Знаете, какая моя мечта? Подарить мужу на 60 лет Ренж ровер", – написала Екатерина Репяхова.

Затем Екатерина призналась, что очень любит Виктора таким, какой он есть – "не идеального, вредного, но такого моего". Жена артиста вспомнила, что ей был 21 год, когда они познакомились и отметила, что идеальное время для их встречи.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate

Ранее мы поделились, как экс-супруга Виктора Павлика впервые прокомментировала смерть сына.

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