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Жена Владимира Преснякова впервые показала округлившийся живот: пара ждет второго ребенка

Сегодня, 16:43

В Сети пару начали поздравлять их поклонники

Не так давно стало известно, что известный российский певец Владимир Пресняков и его супруга, также певица, Наталья Подольская станут родителями во второй раз. Отметим, что в 2015 году у артистов родился первенец Артемий.

Сейчас слухи о беременности Натальи, по всей видимости, нашли подтверждение: на своей странице в Instagram Подольская разместила свежие фото с семьей.

Вместе с Владимиром и сыном Артемием она посетила празднование дня рождения своих племянниц.

На одном из снимков поклонники артистки рассмотрели уже заметно округлившийся животик Натальи. На фото Подольская позирует с мужем, перед ней стоит сын Артемий, будто прикрывая мамин живот.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном Артемием
Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном Артемием
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

"Ну точно Наташа беременная. Все мы тут разглядели", "Поздравляем. И девочек, и вас. Желаю вам тоже девочку. Мне кажется, ваш муж будет рад", "Наташа! Очень рада за вас, что вы опять станете мамой! Будьте счастливы и здоровы!", "Поздравляю девочек. Пусть у вас тоже будет девочка, мечта Владимира сбудется", – написали поклонницы Натальи.

Скриншот: Instagram Натальи Подольской

Владимир и Наталья познакомились в 2005 году на съемках спортивно-развлекательного шоу "Большие гонки". На тот момент Владимир состоял в браке со своей второй женой – модельером Еленой Ленской. В 2010 году Владимир и Наталья поженились. Пара долгое время уходила от вопросов о детях. В 2015 году у артистов родился первенец – сын Артемий. Для Натальи он стал первым ребенком, а вот для Владимира – вторым, ведь у певца есть старший сын Никита от союза с Кристиной Орбакайте.

Напомним, британский певец Эд Ширан впервые станет отцом.

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