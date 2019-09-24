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Жене Эммануила Виторгана удалось победить рак

Супруга актера скрыла болезнь от родных

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Семейство Эммануила Виторгана
Семейство Эммануила Виторгана
Фото: Instagram.com

Жена 79-летнего российского актера Эммануила Виторгана, с которой у него недавно родилась дочка, откровенное рассказала об одном из самых сложных периодов в своей жизни. Оказывается, 25 лет назад Ирине поставили страшный диагноз – рак молочной железы.

Эммануил Виторган впервые показал своего ребенка на публике:

Супруге известного актера пришлось скрыть всю правду от родных. И хотя прошло уже 25 лет Ирина Млодик до сих пор вспоминает этот период со слезами на глазах.

"Я думала прежде всего о своих родных. Я сама не из пугливых и достаточно сильный человек. Эта болезнь меня еще сильнее закалила. Мне было страшно за своих родителей, которые могли узнать. Я от мамы скрыла. Пять лет ничего не рассказывала. Папе я рассказала. Когда мама узнала, был ужас в ее глаза. Я жестко сказала маме: "Что ты меня хоронишь? Пять лет прошло. Ну-ка перестань. Да, это было, но уже все прошло", — рассказала Ирина Млодик в эфире программы "Звезды сошлись".

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По словам звездной супруги, жизнь до и после болезни делится на две части и "и ты уже по-другому относишься к каким-то элементарным вещам".

Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик
Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик
Фото: Instagram.com

"Страшно так, что ничего страшнее в жизни нет. Тот, кто это прошел, понимает. Жизнь до болезни и после делится на две половины. Ты начинаешь совершенно по-другому мыслить. Ты по-другому относишься к каким-то элементарным вещам. Понимаешь, что нет причин для ссор с родными, друзьями. Главное — быть здоровым. Самое главное в этот момент не унывать и верить. Все ведь от головы. Как мне сказал мой хирург когда-то: "Я тебе сделал операцию, теперь от тебя все зависит", — откровенно рассказала Ирина.

Также недавно Эммануил Виторган впервые прокоментировал развод и свадьбу Ксении Собчак. 

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