Жених Дженнифер Лопес купил самолет за 40 миллионов долларов

Жених известной голливудской актрисы и певицы Дженнифер Лопес, бывший бейсболист Алекс Родригес, приобрел к Рождеству частный самолет "Гольфстрим IV" — турбовентиляторный двухмоторный самолет бизнес-класса. Как сообщает издание TMZ, стоимость воздушного судна — 40 миллионов долларов.

Известно, что в мае Алекс продал свой старый самолет — LearJet 60. Характеристики "Гольфстрим IV" значительно лучше – он может летать на вдвое большие расстояния и совершать международные перелеты. В самолете также могут разместиться до 14 пассажиров. Это значит, что в нем с легкостью могут путешествовать Алекс с двумя своими дочерьми от брака с Синитией Скертис — 13-летней Наташей и 9-летней Эллой, а также Лопес со своими девятилетними двойняшками Максом и Эммой.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в самолете. Фото: Instagram

Ходят слухи, что на Рождество 42-летний Родригес планирует сделать 48-летней Дженнифер Лопес официальное предложение руки и сердца. Их роман начался в феврале 2017 года.

Ранее Лопес выставила чувственное фото в Instagram. Знаменитость снялась в фотосессии для бренда одежды и аксессуаров Guess.