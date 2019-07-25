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Жених Дженнифер Лопес подарил имениннице роскошное авто

Алекс Родригес преподнес любимой дорогостоящий презент

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Жених Дженнифер и Алекс Родригес
Жених Дженнифер и Алекс Родригес
Фото: Getty Images

Будущий супруг Дженнифер Лопес Алекс Родригес после трогательного поста в честь дня рождения решил удивить певицу роскошным подарком – красным Porsche 911 GTS.

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробнее в сюжете:

Как сообщает The Daily Mail, жениху Джей Ло подарок обошелся в 120 000 долларов. Известно, что красный спортивный автомобиль с откидной крышей был украшен золотистым бантом. Перед праздничной вечеринкой по случаю юбилея Алекс прокатил красотку в новой машине. 

Стоит добавить, что ближе к вечеру Джей Ло устроила пати на острове Стар в Майами. Сам особняк был украшен цветами, перьями и шарами. Среди гостей – родные и друзья 50-летней красотки. Ко всему, Лопес опубликовала на своей странице в Instagram ролик, на котором она в золотистом наряде зажигательно танцует за диджейской стойкой.

INSTAGRAM (@jlo)

Также в честь юбилея Джей Ло мы подготовили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали. 

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Источник: The Daily Mail
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