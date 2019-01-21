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Жених Хайди Клум рассказал, как создавал кольцо для нее

Том Каулитц искал "идеальный камень"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:07
Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц
Фото: Getty Images

Поклонники немецкой модели Хайди Клум до сих пор празднуют радостную новость – 45-летняя красотка выходит замуж за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Через месяц после предложения парень признался, как выбирал бриллианты и создавал дизайн кольца. Как сообщает издание The Daily Mail, парень ответственно отнесся к выбору кольца и решил  сам создать дизайн кольца. Он долгое время искал для него идеальные бриллианты.

Хайди Клум хвастается кольцом Фото: Getty

"Я долго искал идеальный зеленый камень, ведь это любимый цвет Хайди. Я нашел александрит глубокого травяного оттенка и решил, что его нужно дополнить крупными бриллиантами", – отметил Том.

Стоит отметить, что на кольце есть драгоценный зеленый камень и белые бриллианты, которые на солнце переливаются яркими цветами.

Напомним, не всем нравится откровенное поведение 45-летней модели и ее жениха. Актера Антонио Бандераса возмутило чрезмерно любвеобильное поведение Хади Клум и ее жениха Тома Каулитца на красной дорожке премии "Золотой глобус". Но модель это не огорчает и она даже публикует снимки из постели со своим возлюбленным. 

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Источник: Сегодня
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