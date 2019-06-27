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Жених и невеста: Никита Добрынин заинтриговал новым фото с Дашей

Украинский экс-холостяк поделился нежным снимком с возлюбленной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Никита Добрынин и Даша Квиткова
Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Главный экс-холостяк страны Никита Добрынин встретил благодаря проекту свою любовь. И после съемок украинский ведущий не скрывает отношений с победительницей шоу "Холостяка 9Дарьей Квитковой. Артист часто делится фотографиями со своей избранницей и радует фанатов своими искренними чувствами.

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Недавно Никита опубликовал на своей странице в Instagram нежное фото со своей возлюбленной, с которой они, к слову, недавно переехали в новую квартиру. На нем пара предстала в белоснежной одежде, а сами влюбленные выглядят словно молодожены.

INSTAGRAM (@nikitadobrynin)

Но к разочарованию поклонников это не свадебный снимок. Ведущий рассказал, что они с Дашей стали амбассадорами юбилейного десятого Одесского кинофестиваля, который пройдет 12-20 июля.

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"Эта парочка любит на выходных пересматривать ромкомы, друзьям советовать лучшие фильмы под настроение, а ещё эта парочка знакома с несколькими крутыми киноактерами лично. Может, поэтому их выбрали амбассадорами Одесского кинофестиваля. Это будет юбилейный ОМКФ. Ради такого прилетит Катрин Денев и режиссер Майк Ли – обладатель "Золотой пальмовой ветви", – написал Никита Добрынин.

Ранее мы также подробно рассказали, как прошел финал шоу "Холостяк 9". Ко всему, мы рассказывали, что известно о победительнице 9 сезона шоу "Холостяк" Дарье Квитковой.

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