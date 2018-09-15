Женился или нет? Что известно о свадьбе Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Некоторые СМИ поспешили женить влюбленную пару

Хейли Болдуин и Джастин Бибер. Фото:instagram.com/haileybaldwin

Знаменитый канадский певец Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин, которая ради него решила сделать перерыв в модельной карьере, чтобы больше времени проводить со своим любимым. Такая информация появилась в некоторых западных СМИ. Как сообщил инсайдер изданию People, молодые люди никому не сказали, а просто пришли и официально зарегистрировали брак в суде.

Однако, как пишет TMZ, церемония бракосочетания 24-летнего Джастина и 21-летней Хейли может состояться на родине Бибера, в Канаде уже на следующей неделе. В четверг, 13 сентября, влюблённые лишь подали заявление на заключение брака в одном из судов Нью-Йорка. По законам США, брачные лицензии действительны в течение 60 дней с момента выдачи.

Позже сама Хейли заявила, что свадьбы пока не было.

"Я понимаю, откуда берутся слухи, но я еще не замужем", — написала девушка в Twitter в ответ на сообщения о свадьбе.

По словам инсайдеров, пара устроит небольшое торжество только для близких друзей и родственников, потому как "они женятся для любви и не хотят роскошной церемонии".

Напомним, несколько месяцев назад стало известно о помолвке Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Как оказалось, певец приобрел обручальное кольцо для возлюбленной за полмиллиона долларов, которым она уже успела похвастаться.

Джастин сделал предложение Хейли 7 июля во время совместной поездки на Багамы. До этого они встречались с декабря по январь 2016 года и снова сошлись в мае 2018-го, когда Бибер расстался с Селеной Гомес.