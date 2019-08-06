Женщина-кошка: Кейт Бекинсэйл покорила подтянутой фигурой в латексном наряде

Актриса постоянно публикует снимки в интересных нарядах

Кейт Бекинсэйл Фото: Getty Images

Известная голливудская актриса Кейт Бекинсэйл, которая посетила одно из мероприятий в откровенном наряде, покоряет своей красотой и стройной фигурой каждый день.

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На днях 46-летняя актриса удивила своими роскошными формами на новом снимке в Instagram.

4 Авг 2019 в 11:00 PDT INSTAGRAM (@katebeckinsale)

На фото Кейт Бекинсэйл позирует в весьма провокационном и соблазнительном образе. Латексной юбкой и коротким топом актриса удачно подчеркнула свою стройную фигуру.

Дополнили образ гламурные очки, массивный черный бант и украшение для шеи. Стоит отметить, что актриса постоянно держит себя в форме и часто делится с подписчиками снимками и роликами с тренировок. Также радует поклонников выходами в свет в весьма соблазнительных нарядах. Многие фолловери отметили, что Кейт не выглядит на свой возраст.

Напомним, ранее Кейт Бекинсэйл опубликовала снимок, на котором актриса в гримерке делает растяжку – ее ногу поддерживает помощница. Четко видны мышцы и подтянутое тело.

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