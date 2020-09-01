"Женщины созданы для игры": жена Влада Ямы рассказала, как сохранить крепкие отношения

Лилиана поделилась кадрами романтической фотосессии

Влад и Лилиана Яма часто делятся с поклонниками совместными фотографиями. Недавно хореограф опубликовал в Сети романтичные кадры из Львова, а на этот раз его жена похвасталась чувственным фотосетом с любимым у моря.

На станице Лилианы в Instagram появился пост с серией снимков, на которых она в красном платье позирует рядом с мужем. Влад склонился над супругой будто за несколько секунд до поцелуя.

Лилиана и Влад Яма Фото: instagram.com/liliya_yama

В описании Лилиана Яма рассказала подписчикам о своем секрете крепких семейных отношений. По ее мнению, женщине в первую очередь нужно ухаживать за собой и любить себя.

"Одна из формул крепких отношений – в первую очередь не быть скучной самой себе. А уже потом своему мужу. Женщины созданы для игры и у каждой из нас это отлично получается. Экспериментируй с образами: макияж, прическа, одежда и даже настроение в конце концов! Ухаживай за собой и люби себя обязательно", – пишет жена танцора.

Она добавила, что всегда нужно держать свое тело в тонусе, а если нет возможности пойти в зал – всегда можно заниматься дома. "И не надо писать, что нет времени или денег на спортзал. Карантин показал, что можно эффективно тренироваться даже дома", – написала Лилиана.

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