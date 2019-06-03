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"Женщины тоже бывают токсичными": Мерил Стрип заступилась за мужчин

Актриса не читает себя феминисткой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Мерил Стрип
Мерил Стрип
Фото: AFP

Новая звезда сериала "Большая маленькая ложь" Мерил Стрип в преддверии премьеры второго сезона приняла участие в интервью с редактором издания Vanity Fair, где встала на защиту мужчин и раскритиковала набирающее популярность определение.

Мерил Стрип наконец стала бабушкой:

"Я думаю, временами мы причиняем боль другим. Мы раним наших мальчиков, называя мужественность токсичной. Женщины тоже бывают токсичными и ядовитыми на слова. Куда опаснее навешивать ярлыки, ведь они – преграда для открытого общения между людьми. У всех у нас есть хорошие и плохие черты", – заявила актриса.

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Впрочем, несмотря на активную борьбу за права женщин, Мерил Стрип не относит себя к феминисткам. Ранее актриса заявила, что предпочитает называть себя гуманистом.

"Я за баланс между полами", – сказала Стрип. Но Стрип остра на язык, когда речь заходит о харассменте и сексизме. 

Напомним, весной 2019 года 69-летняя Мерил Стрип впервые стала бабушкой. Уже известно, что Мэйми Гаммер родила мальчика.

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Источник: Сегодня
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