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Женственность и милитари: Анджелина Джоли удивила образами в фотосессии для глянца

Актриса примерила интересные наряды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно просто поразила поклонников своими методами воспитания дочерей, покорила поклонников яркой фотосессией для глянца Elle. Журнал уже представил впечатляющую обложку с актрисой.

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Так, Анджелина Джоли украсила обложку сентябрьского выпуска американского глянцевого журнала Elle и снялась в эффектной фотосессии для издания. Первые снимки глянец разместил на своей официальной странице в Instagram. В интервью актриса рассказала о своем отношении к злым женщинам в современном обществе.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/elleusa

"Грешные женщины" – это женщины, которые устали от несправедливости и злоупотреблений. Женщины, которые отказываются соблюдать правила и кодексы, не считают, что они лучшие для себя и своих семей. Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, даже, если для них есть угроза смерти, заключения или неприятие своими семьями и общинами. Если это зло, то мир нуждается в более злых женщинах", – прокомментировала Джоли.

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В фотосессии Джоли примерила разные образы: комбинезон цвета милитари с зеркальными очками-авиаторами рядом с самолетом.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/elleusa

На других кадрах актрису можно увидеть или в роскошном платье Dior с двумя собаками, или в классическом тренче Burberry.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/elleusa

Напомним, ранее Анджелина Джоли попала в объективы папарацци в весьма провокационном виде. Звезда позировала на балконе одного из роскошных парижских отелей в белье и халате.

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Источник: Сегодня
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