Женственность и милитари: Анджелина Джоли удивила образами в фотосессии для глянца
Актриса примерила интересные наряды
Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно просто поразила поклонников своими методами воспитания дочерей, покорила поклонников яркой фотосессией для глянца Elle. Журнал уже представил впечатляющую обложку с актрисой.
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Так, Анджелина Джоли украсила обложку сентябрьского выпуска американского глянцевого журнала Elle и снялась в эффектной фотосессии для издания. Первые снимки глянец разместил на своей официальной странице в Instagram. В интервью актриса рассказала о своем отношении к злым женщинам в современном обществе.
"Грешные женщины" – это женщины, которые устали от несправедливости и злоупотреблений. Женщины, которые отказываются соблюдать правила и кодексы, не считают, что они лучшие для себя и своих семей. Женщины, которые не откажутся от своего голоса и прав, даже, если для них есть угроза смерти, заключения или неприятие своими семьями и общинами. Если это зло, то мир нуждается в более злых женщинах", – прокомментировала Джоли.
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В фотосессии Джоли примерила разные образы: комбинезон цвета милитари с зеркальными очками-авиаторами рядом с самолетом.
На других кадрах актрису можно увидеть или в роскошном платье Dior с двумя собаками, или в классическом тренче Burberry.
Напомним, ранее Анджелина Джоли попала в объективы папарацци в весьма провокационном виде. Звезда позировала на балконе одного из роскошных парижских отелей в белье и халате.
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