Жерара Депардье оштрафовали и конфисковали скутер из-за вождения в нетрезвом виде

Актер сдал положительный тест на наличие алкоголи в крови во время вождения

Известный французский актер Жерар Депардье, которого ранее повторно обвинили в изнасиловании, оказался вовлечен в дорожный инцидент и привлек внимание парижской полиции.

Жерар Депардье Фото: Getty Images

Как сообщает издание Le Point, Жерар Депардье ехал по авеню дю Мен в Париже, когда нарушил правила дорожного движения. Актер пересек стоп-линию на светофоре, дожидаясь зеленого света. Полицейские приказали ему остановиться. Когда актер снял шлем, они узнали его и сразу же доложили их комиссару.

Однако по словам полиции, Жерар Депардье не выглядел трезвым и поэтому они решили сделать тест на количество алкоголя в крови, который превысил допустимую норму. Жерар Депардье признался, что выпил пару бокалов пива перед тем, как отправился в дорогу.

Актера доставили в полицейский участок, откуда его забрали его друзья. Также полицейские конфисковали его скутер.

Напомним, что несколько лет назад Жерар Депардье прописался в Новосибирске и начал там свой бизнес.

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