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"Жестокий детской мир": Оля Полякова, Лилия Ребрик и Тина Кароль рассказали о подготовке детей в школу

Сегодня, 09:01

Украинские звезды поделились своим опытом подготовки в условиях карантина

Оля Полякова, Владимир Остапчук и многие другие знаменитости в программе "Зірковий шлях", которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на телеканале "Украина" рассказали, как собирали детей в школу.

Дистанционное обучение, которое пришло на смену традиционному образованию, стало настоящим вызовом для родителей. Телеведущему Анатолию Анатоличу с супругой пришлось контролировать процесс обучения двух дочерей сразу – второклассницы Алисы и первоклассницы Лолиты.

"Сложно было контролировать технические моменты, где-то исчезает интернет, кого-то не видят, а кого-то не слышат. Самое неудобное это, наверное, были маски, все остальное было, как обычно. Но дочери очень хотят в школу, когда в июне вернулись на две недели – это был праздник для них", – говорит ведущий "Утра с Украиной" Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич с дочками
Анатолий Анатолич с дочками
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Кроме школьной формы, говорит мужчина, они закупили для девочек маски. Все остальные Алиса и Лолита будут носить с прошлого сезона.

Сын шоумена Потапа и продюсера Ирины Горовой Андрей заявил родителям – дистанционное обучение он больше не выдержит. Ирина до последнего не покупала одежду и школьные принадлежности для сына, ведь не знала, позволят ли детям идти в школу. Женщина уверена – скоро все вернутся к дистанционному обучению

"Я спросила Андрея, он говорит: "Мама, если снова онлайн обучение, я повешусь. Я не хочу". Хотя, как только все начиналось, он говорил: "Боже, наконец-то я не хожу в эту школу, я не вижу учителей". Но это было первые недели. Я думаю, что в этом году дети поучатся в сентябре, неизвестно как будет дальше. Потому что все предрекают вторую волну заболевания, ведь осенью появляется грипп, другие болезни", – сказала Горовая.

Потап со своим сыном Андреем
Потап со своим сыном Андреем
Фото: instagram.com/realpotap

Телеведущая Лилия Ребрик уверена – детей в школу необходимо вести, даже при ухудшении ситуации с коронавирусом. Лилия признается – на время дистанционного обучения ей пришлось стать строже любой учительницы.

"Школа должна быть школой, это своего рода и школа выживания, потому что все знают о непростом, жестоком детском мире", – говорит Лилия Ребрик на телеканале "Украина".

Лиля говорит – во второй класс в школу Диану собрала заранее. Хотя и до последнего не знала при каких условиях дочь пойдет в школу.

"Я просто отпустила эту ситуацию и буду просто поддерживать своего ребенка в школе, стараться максимально объяснить, искать позитив в том, что она встречается наконец с друзьями", – говорит Ребрик "Зірковому шляху".

Лилия Ребрик со своим мужем Андреем Диким и дочками
Лилия Ребрик со своим мужем Андреем Диким и дочками
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В начале карантина певица Тина Кароль полетела за сыном Вениамином в Лондон, где мальчик учился, и забрала его домой. В Киеве он продолжал учиться по британской системе дистанционно. Но знаменитую маму к своей науке не подпускал. И хотя летом Тина еще не знала, как будет происходить обучение в школах Великобритании, сына она решила во что бы то ни стало отвезти обратно.

Тина Кароль с сыном Вениамином
Тина Кароль с сыном Вениамином
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Я домашечку ему не делала, я не понимаю в его уроках. Он уже на другом уровне. Не только знаний, английского и т.д. Говорит: "Мама, переходи на украинский". Потом я его просила, чтобы он стал моим учителем английского, подтянул мне акцент. Он сказал, что он не сможет, не выдержит. Мы для себя решили, что несмотря, будет дистанционное обучение, или нет, он все равно поедет в Великобританию. Потому что он соскучился, там его друзья, развлечения какие-то любимые снеки. Будет возвращаться, приезжать сюда", – рассказала Тина Кароль.

Другая звездная мама, певица Оля Полякова еще задолго до школы позаботилась о гардеробе и школьных принадлежностях для 8-летней Алисы и 15-летней Маши, в какой бы форме ни происходило их обучение. Девочки сами сделали это вместо мамы.

"Я своим детям рассказала, что обучение – это для них, а не для меня. Потому как они обучаться, так и будут жить. Я им говорю – как постелешь, так и выспишься. Я не контролирую, не смотрю в дневник", – говорит Оля Полякова.

Певица Оля Полякова с дочерьми
Певица Оля Полякова с дочерьми
Фото: facebook/polyakovamusic

Хотя и без маминого контроля, однако учиться дистанционно ее девочки больше не хотят, признается певица.

"Это не нравится ни той, ни другой. Потому что они все-таки очень социализированы, любят быть в коллективе. Потому что им неинтересно. Если еще Маша уже знает, что у нее выпускной класс, надо учиться, готовиться к экзаменам, то Алисе это все совсем не нравится. Она у меня спортсменка, хочет соревноваться с кем-то. А дома этого не происходит", – поделилась на телеканале "Украина" певица.

Недавно исполнилось 6 лет сыну телеведущей Маши Ефросининой Саше. Однако, в новых реалиях женщина решила не вести мальчика в первый класс. А вот шоумен и телеведущий Владимир Остапчук менять планов не захотел и дочь Эмилию в первый класс собрал.

Сын Маши Ефросининой
Сын Маши Ефросининой
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"У меня бабушка и мама учителя, я с сестрой учителя по образованию. Я знаю, что онлайн образование невозможно физически в младшей школе, с 1 по 5 класс. Их невозможно учить. Я смотрел, когда моя дочь была на онлайн обучении в саду, она просто сидела с куклой, играла. То есть это не школа, давайте откровенно. Выбирали частную потому что туда ходят ее все подружки, она ходила туда в садик полтора года. Это частная хорошая школа начальная, недалеко от того места, где они живут. Поэтому я доволен. Эмилия частично ходила в Канаде в школу, но сейчас с этим карантином не понятно, когда они еще поедут в Канаду", – комментирует Остапчук.

Смотрите новый сезон программы "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

Напомним, что ранее Тина Кароль показала эффектный образ поп-дивы на первом эфире "Танців з зірками-2020".

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школа Тина Кароль Оля Полякова Лилия Ребрик Зірковий шлях дети звезд
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