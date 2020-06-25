"Животик, словно двойня": беременная Alyosha показала фото на последних сроках

Певица показала новое фото округлившегося животика

Украинская певица Alyosha и ее супруг, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя совсем скоро станут родителями в третий раз. Свою беременность исполнительница долгое время скрывала, пока не стал заметен живот. Новость о том, что Alyosha в третий раз станет мамой, пара сообщила в конце апреля.

Пол будущего малыша супруги недавно рассекретили – они ждут на рождение девочки. Будущая многодетная мама недавно подогрела слухи о том, что ждет на рождение двойни. Ко всему, Alyosha опубликовала новое фото, на котором продемонстрировала свой живот на последних сроках.

Alyosha беременна в третий раз Фото: instagram.com/alyoshasinger

Поклонники певицы сразу же отметили в комментариях, что животик у нее достаточно большой и, кажется, что певица под сердцем носит двойню: "Животик, словно двойня там живет", "Давно уже известно, что она девочек ждет", "Беременность вам к лицу".

Alyosha призналась, что Тарас Тополя очень хотел двойню:

Еще одна украинская певица TARABAROVA тоже готовится стать мамой. Ранее 29-летняя исполнительница поделилась трогательными черно-белыми фото, на которых позирует с округлившимся животиком.

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