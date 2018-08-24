"Живут вместе и любовница не одна": всплыли подробности тайной жизни мужа Ани Лорак

Отношения Мурата и Яны развивались значительно раньше, сообщают СМИ

Ани Лорак с мужем Муратом и дочерью Софией. Фото: instagram.com/anilorak

В СМИ появилась информация о том, что муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который недавно был замечен с другой женщиной в ночном клубе, живет вместе с Яной Беляевой в Киеве. Об этом изданию Оbozrevatel сообщил приближенный к окружению Беляевой источник, пожелавший остаться неизвестным.

Помимо этого, источник отметил, что отношения Мурата и Яны развивались значительно раньше. Они познакомились в ночном клубе, где часто отдыхали в компании общих друзей. Сначала Налчаджиоглу и Беляева были просто друзьями, но в скором времени начали проявлять друг к другу очевидные знаки симпатии. Вероятно, инициатором отношений был сам муж Лорак.

Более того, знакомая Яны отметила, что у Мурата Беляева – далеко не единственная пассия.

"Он постоянно тусил в этом клубе с девушками. У него их всегда было много. И даже сейчас Яна не единственная", – поделился информацией источник.

Напомним, недавно Ани Лорак заинтриговала публику новой неоднозначной подписью к фотографии в Instagram. Пользователи сети сразу же принялись обсуждать слова певицы. Некоторые комментаторы даже предположили, якобы Лорак таким образом намекает, что скоро примет решение и касательно своей личной жизни. Как известно, после скандала с изменой ее мужа, Мурата, они не появляются вместе на публике. Также Каролина сняла свое обручальное кольцо.

Отметим также, что соцсети бурно отреагировали на эти события. В Instagram певицы в комментариях под фото появились сотни сообщений от поклонников Лорак. Многие писали ей слова поддержки, кто-то предположил, что вся эта история – пиар, другие же успели "сосватать" Каролине Сергея Лазарева.

Кроме этого, мы уже писали о том, кем оказалась девушка, составившая компанию мужу Ани Лорак в ночном клубе. Это молодая киевлянка по имени Яна Беляева. Также стало известно, что Мурат Налчаджиоглу впервые прокомментировал семейную драму.