Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жизель Бюндхен, Жосефин Скривер, Maroon 5 и другие побывали на Super Bowl 2019: фото

Некоторые звезды выступали, а некоторые поддерживали своих любимых

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен
Фото: Instagram

Звезды мирового масштаба не только посещают красные дорожки и модные показы, но и ходят... на футбол. В первое воскресенье февраля в США традиционно прошел турнир по американскому футболу, который называется Super Bowl. Суперкубок известен звездными гостями, которые выступают на сцене перед игрой и знаменитостями, которые из года в год посещают спортивное событие.

Отметим, что в этом году перед их игрой на сцене выступали Maroon 5, Big Boy, а также возлюбленный Кайли Дженнер Трэвис Скотт.

Super Bowl 2019 Фото: Getty

Однако, недавно Трэвис вместе со своей девушкой праздновали первый год своей дочери, поэтому звездная мама следила за выступлением бойфренда на экране телевизора.

INSTAGRAM

 

Среди звездных болельщиков, которые присутствовали на стадионе в Атланте, были знаменитый боксер Конор МакГрегор со своим 1-летним сыном, голливудский актер Кевин Харт и музыкант Джон Бон Джови.

Конор МакГрегор, Кевин Харт, Джон Бон Джови Фото: Getty

Также в рядах болельщиков была жена игрока "Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) Тома Брэди модель Жизель Бюндхен.

Жизель Бюндхен Фото: Instagram

К слову, она не одна из компании "ангелов" Victoria's Secret переживала эмоции вместе с командами. На стадионе также была Жосефин Скривер.

Жосефин Скривер Фото: Instagram

Напомним, бразильская супермодель Жизель Бюндхен стала героиней нового выпуска модного глянца.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Галь Гадот, Дженнифер Лопес и Рита Ора снялись в трогательном клипе Maroon 5 Кендалл Дженнер решила сделать паузу в карьере
матч maroon 5 Жизель Бюндхен
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Ирина Билык удивила поклонников политическим заявлением
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет

Популярные статьи

Сегодня, 16:50Fun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 15:06Психология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

Сегодня, 12:25Афиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

Вчера, 21:48Шоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

Вчера, 20:53Шоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Вчера, 17:35Шоу-бизнес

Памяти Децла: факты о рэпере и его лучшие хиты

Вчера, 17:18Шоу-бизнес

Реакция коллег на смерть Децла: Шнуров написал стих, а Тимати вспомнил прошлое

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Децл хотел инсценировать свою смерть в 35 лет

Вчера, 14:05Шоу-бизнес

Как мать и жена Децла отреагировали на его смерть

Вчера, 10:39Психология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

Вчера, 09:56Шоу-бизнес

Умер знаменитый рэпер Децл

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на неделю: у Стрельцов звездный час популярности, а Рыбам нужно уединиться

2 февраляШоу-бизнес

Названы имена специальных гостей "британского Оскара"

2 февраляПсихология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

2 февраляТехно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

2 февраляАфиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

Новости партнеров

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
Пытались реанимировать Децла в курилке: фото уже в Сети
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Очевидец рассказал о последних минутах жизни Децла
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Пышногрудая пассия Кевина Дюрэнта
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Разные спальни с мужем, боязнь постареть: страхи и фобии Орловой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Алла Пугачева удивила сеть фото с опальной украинской звездой
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте
Сбежавшая в РФ певица удивила сеть экстремальным декольте