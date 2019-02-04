Жизель Бюндхен, Жосефин Скривер, Maroon 5 и другие побывали на Super Bowl 2019: фото
Некоторые звезды выступали, а некоторые поддерживали своих любимых
Звезды мирового масштаба не только посещают красные дорожки и модные показы, но и ходят... на футбол. В первое воскресенье февраля в США традиционно прошел турнир по американскому футболу, который называется Super Bowl. Суперкубок известен звездными гостями, которые выступают на сцене перед игрой и знаменитостями, которые из года в год посещают спортивное событие.
Отметим, что в этом году перед их игрой на сцене выступали Maroon 5, Big Boy, а также возлюбленный Кайли Дженнер Трэвис Скотт.
Однако, недавно Трэвис вместе со своей девушкой праздновали первый год своей дочери, поэтому звездная мама следила за выступлением бойфренда на экране телевизора.
Среди звездных болельщиков, которые присутствовали на стадионе в Атланте, были знаменитый боксер Конор МакГрегор со своим 1-летним сыном, голливудский актер Кевин Харт и музыкант Джон Бон Джови.
Также в рядах болельщиков была жена игрока "Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) Тома Брэди модель Жизель Бюндхен.
К слову, она не одна из компании "ангелов" Victoria's Secret переживала эмоции вместе с командами. На стадионе также была Жосефин Скривер.
Напомним, бразильская супермодель Жизель Бюндхен стала героиней нового выпуска модного глянца.
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