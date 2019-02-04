Жизель Бюндхен, Жосефин Скривер, Maroon 5 и другие побывали на Super Bowl 2019: фото

Некоторые звезды выступали, а некоторые поддерживали своих любимых

Жизель Бюндхен Фото: Instagram

Звезды мирового масштаба не только посещают красные дорожки и модные показы, но и ходят... на футбол. В первое воскресенье февраля в США традиционно прошел турнир по американскому футболу, который называется Super Bowl. Суперкубок известен звездными гостями, которые выступают на сцене перед игрой и знаменитостями, которые из года в год посещают спортивное событие.

Отметим, что в этом году перед их игрой на сцене выступали Maroon 5, Big Boy, а также возлюбленный Кайли Дженнер Трэвис Скотт.

Super Bowl 2019 Фото: Getty

Однако, недавно Трэвис вместе со своей девушкой праздновали первый год своей дочери, поэтому звездная мама следила за выступлением бойфренда на экране телевизора.

INSTAGRAM 3 Фев 2019 в 5:54 PST

Среди звездных болельщиков, которые присутствовали на стадионе в Атланте, были знаменитый боксер Конор МакГрегор со своим 1-летним сыном, голливудский актер Кевин Харт и музыкант Джон Бон Джови.

Конор МакГрегор, Кевин Харт, Джон Бон Джови Фото: Getty

Также в рядах болельщиков была жена игрока "Нью-Ингленд Петриотс" (The New England Patriots) Тома Брэди модель Жизель Бюндхен.

Жизель Бюндхен Фото: Instagram

К слову, она не одна из компании "ангелов" Victoria's Secret переживала эмоции вместе с командами. На стадионе также была Жосефин Скривер.

Жосефин Скривер Фото: Instagram

Напомним, бразильская супермодель Жизель Бюндхен стала героиней нового выпуска модного глянца.

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