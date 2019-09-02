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"Жизнь бросает свои вызовы": TAYANNA о своем уходе из шоу "Танці з зірками 2019"

Украинская певица поблагодарила фанатов за поддержку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
TAYANNA
TAYANNA
Фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

В это воскресенье, 1 сентября, состоялся второй эфир проекта "Танці з зірками 2019". Как оказалось, развлекательное шоу покинула яркая участница – украинская певица TAYANNA.

Смотрите выступление TAYANNA и Игоря Кузьменко во втором эфире проекта "Танці з зірками 2019":

По итогам зрительского голосования, к которому прибавили баллы от судей Екатерины Кухар, Влада Ямы и Франциско Гомеса, самыми слабыми танцорами обновленного проекта "Танці з зірками" стали TAYANNA и Игорь Кузьменко. Фокстрот, который раскритиковала Екатерина Кухар, пара исполнила под песню Софии Ротару. Судьи оценили танец Таянны и Игоря в 22 балла. Они покинули проект. Для многих поклонников такой результат второго эфира разочаровал, поэтому артистка написала огромный пост в Instagram, где поблагодарила всех за поддержку.

INSTAGRAM (@tayanna_reshetnyak)

"Друзья, очень благодарна за ваши сообщения со словами поддержки, отправленные SMS, вы у меня самые лучшие! Я счастлива иметь таких поклонников... Жизнь бросает нам свои вызовы и мы должны их принимать, поэтому главное в испытаниях – это опыт, он закаляет и делает нас лучше... Я попыталась прочувствовать танец не как соревнование, а как эмоцию. Было действительно незабываемо, две недели как целая маленькая жизнь. Спасибо всем!" – написала TAYANNA.

Ко всему, певица сделала неожиданное заявление, написав на своей странице в Instagram, что шоу, где присутствует сценарий и все расписано по ролям – не ее история. Но, вскоре артистка удалила пост.

К слову, перед началом проекта "Танці з зірками 2019" TAYANNA травмировалась на репетициях. Певица повредила ребро, и ее выступление оказалось под угрозой срыва.

О том, как прошел второй эфир шоу "Танці з зірками", подробно читайте здесь.

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