Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Среди них – украинская телеведущая Янина Соколова

Янина Соколова Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Рак – одна из главных проблем современности. От тяжелой болезни ежегодно умирают миллионы людей. При этом деньги и публичность – далеко не всегда способствуют позитивному исходу. Недавно мы рассказали о знаменитых красавицах, жизни которых забрала онкология.

Однако во многих случаях, при условии своевременной медицинской помощи, от рака можно вылечиться. Сегодня.Lifestyle подготовили подборку звезд, которым удалось победить онкологию. Среди них – украинская телеведущая Янина Соколова, которая в мае шокировала публику признанием, голливудская актриса Анджелина Джоли и другие знаменитости.

Янина Соколова

Телеведущая узнала о диагнозе в 2018 году и открылась публике лишь спустя семь месяцев – когда болезнь отступила. Янина признавалась, что изначально медики ее лечили от другой болезни, и лишь в октябре 2018 выяснилось, что это рак. За время борьбы с онкологией Соколова не переставала работать, несмотря на то, что потеряла волосы, брови и ресницы.

О недуге знали лишь самые близкие люди. Лечение и операция проходили в Украине. Янина Соколова отметила, что намерена посвятить жизнь помощи людям, которые столкнулись с онкологией. Телеведущая презентует мультимедийный проект, целью которого является изменение отношения социума к онкобольным и больных раком к самим себе. Фильм "Я, Нина" основан на реальных событиях и покажет жизнь известной телеведущей.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Когда врачи определили, что риск развития рака груди у Анджелины Джоли составляет 87%, голливудская актриса приняла решение предотвратить возможную онкологию. В мае 2013 года Джоли сделали операцию по удалению груди. Сама актриса отмечала, что у нее наследственная предрасположенность к недугу – мать Анджелины скончалась от рака груди, с которым пыталась бороться в течение 10 лет. Женщине было 56 лет.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Недавно 65-летняя певица Лайма Вайкуле буквально шокировала публику своим признанием – артистка пережила рак. Страшный диагноз ей озвучили в Америке в 1991 году, и певица поделилась этим лишь со своим мужчиной – Андреем Латковским.

К счастью, онкологию певице удалось победить. По словам Лаймы Вайкуле, недуг стал тяжелым испытанием, однако она считает, что ее заслуги в этом нет, списывая выздоровление на судьбу и везение.

"Говорить о том, что я победила что-то – это не правда. Это судьба, мне повезло. Значит я не все сказала, значит мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху", – считает артистка.

Лайма Вайкуле призналась, что после болезни она изменилась и научилась любить других людей.

Синтия Никсон

Синтия Никсон (справа) Фото: Getty Images

Судьба голливудской актрисы, исполнившей роль Миранды в сериале "Секс в большом городе", моментами перекликается с судьбой ее героини. Как и в культовой картине, женщина столкнулась с онкологией в реальной жизни.

По причине того, что мама и бабушка Синтии Никсон несколько раз лечились от рака груди, сама актриса, начиная с 35 лет, стала регулярно ходить на обследование. Спустя несколько лет врачи обнаружили злокачественную опухоль, которая была еще маленькой. Врач отметил, что мог бы и не заметить ее, однако, сопоставив рентгеновские снимки, увидел, что до этого образования не было.

В результате опухоль удалили, и вскоре рак отступил. О диагнозе Синтия Никсон рассказала публично лишь в 2008 году, когда уже была абсолютно здорова. Актриса призвала всех женщин своевременно проходить маммографию – во избежание тяжелых последствий.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг Фото: Getty Images

В возрасте 36 лет у австралийской певицы Кайли Миноуг обнаружили рак груди. Диагноз артистка узнала во время гастролей, которые пришлось отложить ради лечения. Примечательно, что поклонники, узнав о недуге певицы, не стали сдавать билеты на ее выступления, чтобы поддержать кумира.

Кайли Миноуг перенесла операцию, курс химиотерапии и поборола рак. С тех пор певица занимается организацией кампаний, направленных на то, чтобы донести женщинам во всем мире, как важно своевременно проходить обследования. Ведь чем раньше обнаружить проблему, тем выше шансы на выздоровление.

Напомним, популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Диагноз звезды – последняя стадия рака мозга. Читайте все новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

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