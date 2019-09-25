Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

Среди них – украинская телеведущая Янина Соколова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Янина Соколова
Янина Соколова
Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Рак – одна из главных проблем современности. От тяжелой болезни ежегодно умирают миллионы людей. При этом деньги и публичность – далеко не всегда способствуют позитивному исходу. Недавно мы рассказали о знаменитых красавицах, жизни которых забрала онкология.

Однако во многих случаях, при условии своевременной медицинской помощи, от рака можно вылечиться. Сегодня.Lifestyle подготовили подборку звезд, которым удалось победить онкологию. Среди них – украинская телеведущая Янина Соколова, которая в мае шокировала публику признанием, голливудская актриса Анджелина Джоли и другие знаменитости.

Янина Соколова

Телеведущая узнала о диагнозе в 2018 году и открылась публике лишь спустя семь месяцев – когда болезнь отступила. Янина признавалась, что изначально медики ее лечили от другой болезни, и лишь в октябре 2018 выяснилось, что это рак. За время борьбы с онкологией Соколова не переставала работать, несмотря на то, что потеряла волосы, брови и ресницы.

О недуге знали лишь самые близкие люди. Лечение и операция проходили в Украине. Янина Соколова отметила, что намерена посвятить жизнь помощи людям, которые столкнулись с онкологией. Телеведущая презентует мультимедийный проект, целью которого является изменение отношения социума к онкобольным и больных раком к самим себе. Фильм "Я, Нина" основан на реальных событиях и покажет жизнь известной телеведущей.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Когда врачи определили, что риск развития рака груди у Анджелины Джоли составляет 87%, голливудская актриса приняла решение предотвратить возможную онкологию. В мае 2013 года Джоли сделали операцию по удалению груди. Сама актриса отмечала, что у нее наследственная предрасположенность к недугу – мать Анджелины скончалась от рака груди, с которым пыталась бороться в течение 10 лет. Женщине было 56 лет.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Недавно 65-летняя певица Лайма Вайкуле буквально шокировала публику своим признанием – артистка пережила рак. Страшный диагноз ей озвучили в Америке в 1991 году, и певица поделилась этим лишь со своим мужчиной – Андреем Латковским.

К счастью, онкологию певице удалось победить. По словам Лаймы Вайкуле, недуг стал тяжелым испытанием, однако она считает, что ее заслуги в этом нет, списывая выздоровление на судьбу и везение.

"Говорить о том, что я победила что-то – это не правда. Это судьба, мне повезло. Значит я не все сказала, значит мне еще надо что-то сделать, что-то понять. Поэтому я считаю, что моей заслуги там нет никакой. Я просто перенесла для меня тяжелое испытание. Орден мне за это не дашь, и это не от меня зависит, а от кого-то там сверху", – считает артистка.

Лайма Вайкуле призналась, что после болезни она изменилась и научилась любить других людей.

Синтия Никсон

Синтия Никсон (справа)
Синтия Никсон (справа)
Фото: Getty Images

Судьба голливудской актрисы, исполнившей роль Миранды в сериале "Секс в большом городе", моментами перекликается с судьбой ее героини. Как и в культовой картине, женщина столкнулась с онкологией в реальной жизни.

По причине того, что мама и бабушка Синтии Никсон несколько раз лечились от рака груди, сама актриса, начиная с 35 лет, стала регулярно ходить на обследование. Спустя несколько лет врачи обнаружили злокачественную опухоль, которая была еще маленькой. Врач отметил, что мог бы и не заметить ее, однако, сопоставив рентгеновские снимки, увидел, что до этого образования не было.

В результате опухоль удалили, и вскоре рак отступил. О диагнозе Синтия Никсон рассказала публично лишь в 2008 году, когда уже была абсолютно здорова. Актриса призвала всех женщин своевременно проходить маммографию – во избежание тяжелых последствий.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг
Кайли Миноуг
Фото: Getty Images

В возрасте 36 лет у австралийской певицы Кайли Миноуг обнаружили рак груди. Диагноз артистка узнала во время гастролей, которые пришлось отложить ради лечения. Примечательно, что поклонники, узнав о недуге певицы, не стали сдавать билеты на ее выступления, чтобы поддержать кумира.

Кайли Миноуг перенесла операцию, курс химиотерапии и поборола рак. С тех пор певица занимается организацией кампаний, направленных на то, чтобы донести женщинам во всем мире, как важно своевременно проходить обследования. Ведь чем раньше обнаружить проблему, тем выше шансы на выздоровление.

Напомним, популярная российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Диагноз звезды – последняя стадия рака мозга. Читайте все новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Жене Эммануила Виторгана удалось победить рак Анджелина Джоли выдвинула ультиматум Брэду Питту: в чем причина Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк
рак синтия никсон Анджелина Джоли Анастасия Заворотнюк онкология Лайма Вайкуле кайли миноуг Янина Соколова
Реклама

Новости партнеров

Друг больной раком Заворотнюк раскрыл то, что скрыли от всех
Друг больной раком Заворотнюк раскрыл то, что скрыли от всех
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ:
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ: "Відлучити!"
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Несколько секретов, как приготовить пышные сырники
Несколько секретов, как приготовить пышные сырники

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 09:03Шоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

Вчера, 20:19Психология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

Вчера, 18:29Шоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Вчера, 14:57Fun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Вчера, 14:51Шоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Вчера, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Самый вкусный кляр для рыбы
Самый вкусный кляр для рыбы
Неизвестная смертельная болезнь обнаружена на Земле
Неизвестная смертельная болезнь обнаружена на Земле
5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали
5 признаков влюбленности мужчины, о которых вы не знали
Пирог с капустой на кефире в духовке
Пирог с капустой на кефире в духовке
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Что делать, если укусила пчела: народные средства
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Это хуже, чем рожать: 5 видов катастрофически невыносимой боли
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям
Диетологи рассказали, как похудеть ленивым людям