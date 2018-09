Журнал Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера

Больше всех заработал исполнитель Jay Z

Jay-Z. Кадр из клипа

Не так давно журнал Forbes подвел итоги года и опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году. Теперь же Forbes назвал самого высокооплачиваемого рэпера этого года. Им оказался американский исполнитель Jay Z, который смог заработать за прошедшие 12 месяцев 76,5 миллионов долларов.

Стоит отметить, что статус лидера музыканту принес его альбом Everything Is Love, который является первой студийной пластинкой, записанной в тандеме с супругой Бейонсе.

Кроме того, внушительную сумму рэперу принеси гастроли в рамках тура On The Run II.

Вторую позицию занимает исполнитель Шон Комбс, известный ранее под псевдонимом "Дидди", и поменявший его на "Любовь". Музыкант смог заработать 64 миллиона долларов. А замыкает тройку лидеров Кендрик Ламар с 58-ю миллионами долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Forbes назвал самых богатых знаменитостей мира

В десятку также вошли рэперы Дрейк (47 млн.), J. Cole (35,5 млн.), Доктор Дре (35 млн.), Nas (35 млн.), Питбуль (32 млн.), Future (30 млн.) и Канье Уэст (27,5 млн.).

Напомним, журнал Forbes назвал американского актера Джорджа Клуни самым высокооплачиваемым актером в мире за 2018 год.