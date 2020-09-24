Журнал TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2020 года
В списке – деятели культуры и искусства, активисты, а также медики и ученые
Известный американский журнал TIME обнародовал список самых влиятельных людей со всего мира за последний год – TIME100. В него попали люди, оказывающие наибольшее влияние на события современности – деятели культуры и искусства, активисты, а также ученые и медики – в связи с ситуацией с мировой пандемией.
Сам список разделен на несколько категорий – "Новаторы", "Деятели искусства", "Титаны", "Лидеры" и "Кумиры" – и включает в себя ряд громких категорий. Список не является рейтинговым, а значимые личности в нем не распределены по местам.
Про каждую личность в списке написали несколько слов их известные поклонники. Так, например, Элтон Джон описал певца The Weeknd (который попал в категорию "Деятели искусства"), как "загадочную фигуру в эпоху, когда тайна в поп-музыке редко встречается". Актера Майкл Б. Джордана описал его коллега Дензел Вашингтон, а певица Мисси Эллиотт написала о дизайнере Dapper Dan.
Самыми влиятельными назвали, в частности, таких личностей:
- The Weeknd – певец;
- Майкл Б. Джордан – актер;
- Селена Гомес – певица;
- J Balvin – певец;
- Дженнифер Хадсон – актриса;
- Пон Чжун Хо – южнокорейский кинорежиссер;
- Йо-Йо Ма – виолончелист;
- Dapper Dan – дизайнер;
- Анджела Дэвис – правозащитница;
- Джессика Мейр и Кристина Кук – астронавты NASA;
- Сундар Пичаи – гендиректор Google;
- Наоми Осака – теннисистка.
В список в категории "Новаторы" также внесли активиста из Гонконга Натана Лоу и японскую активистку Шиори Ито, которая стала символом движения #MeToo в стране. Сюда же отнесли инфекциониста из Мюнхена Камиллу Роте, вирусологов Ши Чжэнли и Чжан Юнчжэна и медсестру из Нью-Йорка Эмми О'Салливан, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19.
В список "Кумиры" попали основатели движения BlackLivesMatter – Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс. В категорию "Лидеры" попали следующие политики: Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден, Ангела Меркель, Нэнси Пелоси, Камала Гаррис и другие.
Увидеть полный список 100 самых влиятельных людей в мире и прочитать их сопроводительный профиль вы сможете на сайте TIME.
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