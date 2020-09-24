Журнал TIME назвал 100 самых влиятельных людей 2020 года

В списке – деятели культуры и искусства, активисты, а также медики и ученые

Известный американский журнал TIME обнародовал список самых влиятельных людей со всего мира за последний год – TIME100. В него попали люди, оказывающие наибольшее влияние на события современности – деятели культуры и искусства, активисты, а также ученые и медики – в связи с ситуацией с мировой пандемией.

Сам список разделен на несколько категорий – "Новаторы", "Деятели искусства", "Титаны", "Лидеры" и "Кумиры" – и включает в себя ряд громких категорий. Список не является рейтинговым, а значимые личности в нем не распределены по местам.

Журнал Time – список TIME100 Фото: Time

Про каждую личность в списке написали несколько слов их известные поклонники. Так, например, Элтон Джон описал певца The Weeknd (который попал в категорию "Деятели искусства"), как "загадочную фигуру в эпоху, когда тайна в поп-музыке редко встречается". Актера Майкл Б. Джордана описал его коллега Дензел Вашингтон, а певица Мисси Эллиотт написала о дизайнере Dapper Dan.

Самыми влиятельными назвали, в частности, таких личностей:

The Weeknd – певец;

Майкл Б. Джордан – актер;

Селена Гомес – певица;

J Balvin – певец;

Дженнифер Хадсон – актриса;

Пон Чжун Хо – южнокорейский кинорежиссер;

Йо-Йо Ма – виолончелист;

Dapper Dan – дизайнер;

Анджела Дэвис – правозащитница;

Джессика Мейр и Кристина Кук – астронавты NASA;

Сундар Пичаи – гендиректор Google;

Наоми Осака – теннисистка.

В список в категории "Новаторы" также внесли активиста из Гонконга Натана Лоу и японскую активистку Шиори Ито, которая стала символом движения #MeToo в стране. Сюда же отнесли инфекциониста из Мюнхена Камиллу Роте, вирусологов Ши Чжэнли и Чжан Юнчжэна и медсестру из Нью-Йорка Эмми О'Салливан, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19.

В список "Кумиры" попали основатели движения BlackLivesMatter – Алисия Гарза, Опал Томети и Патрисс Каллорс. В категорию "Лидеры" попали следующие политики: Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден, Ангела Меркель, Нэнси Пелоси, Камала Гаррис и другие.

Увидеть полный список 100 самых влиятельных людей в мире и прочитать их сопроводительный профиль вы сможете на сайте TIME.

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