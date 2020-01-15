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"Жуткий дискомфорт от своего тела": возлюбленная Никиты Добрынина удивила признанием

Дарья Квиткова пожаловалась на свои мрачные мысли и плохое настроение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Дарья Квиткова и Никита Добрынин
Фото: instagram.com/kvittkova

Блогер, модель и победительница романтического реалити "Холостяк 9" Дарья Квиткова, которая показала сюрприз от возлюбленного Никиты Добрынина, удивила подписчиков неожиданным признанием касательно своей внешности.

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Как известно, украинский ведущий сейчас вместе с возлюбленной отдыхает на Бали. Дарья активно делится с поклонниками моментами их отпуска в Instagram. Но оказалось, не все так гладко, как кажется по красочным фотографиям в социальной сети. Квиткова призналась, что ею на данный момент овладели мрачные мысли и она не знает, как с ними справится. Более того, она чувствует себя дискомфортно в собственном теле.

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"Я не люблю себя? Не знаю с чем это связано, но на Бали у меня появился жуткий дискомфорт от своего тела и внешнего вида. Каждый раз, когда Никита предлагал меня сфотографировать, у меня в голове начинали появляться барьеры и мысли о том, что на фото я все равно получусь не очень и зачем тогда это нужно. Более того, у меня начинали проступать слезы от того, что я настолько сильно себя сейчас не принимаю... Я понимала, что сама порчу себе отдых. Нет, не себе, а нам, но свой поток плохих мыслей не могла никак остановить", – откровенно написала возлюбленная Никиты.

Дарья и Никита на Бали
Дарья и Никита на Бали
Фото: instagram.com/kvittkova

Она также поблагодарила любимого за поддержку, ведь именно он терпеливо выдерживает все ее перепады настроения: "Как здорово, что рядом есть терпеливый, понимающий и любящий человек, который вовремя подхватил меня, вернул веру в себя (блин, да я же классная) и не дал мне загрузить себя с головой. Я понимаю, что это нормально, все мы живые люди, все мы сталкиваемся со слабостями, а плохому и накопившемуся нужно выходить, пусть даже через слезы".

Напомним, ранее мы также писали, что Дарья Квиткова намекнула на свадьбу с Никитой Добрыниным. Избранница главного героя "Холостяк 9" поделилась интригующим снимком.

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