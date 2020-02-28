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Зианджа кардинально сменила имидж и псевдоним: фото

29-летняя артистка анонсировала выход нового альбома

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:02

Певица-трансгендер Зианджа (в прошлом Борис Апрель), которая совсем недавно вернулась на просторы Instagram, сменила свой псевдоним и перекрасила волосы.

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Теперь артистку зовут Зи Фамелу, а образ рыжеволосой бестии остался в прошлом. 29-летняя певица состригла рыжие волосы и перекрасилась в блондинку. К тому же, Зи Фамелу анонсировала выход нового альбома в марте.

Зи Фамелу
Зи Фамелу
Фото: instagram.com/zifaamelu

"Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! По этому случаю для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном сейчас, вы всегда можете быть собой. Но у меня есть несколько правил... Ненависть, невежество и негатив не приветствуются. Будьте добры и уважительны к другим и этому пространству", – написала певица-трансгендер.

Смотрите впечатляющие истории самых известных трансгендеров мира в ролике:

Напомним, что ранее певица Зианджа рассказала о своем первом опыте с парнем.

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