В это воскресенье зрители увидят первый выпуск "вокальных боев" проекта "Голос країни-8", в рамках которого тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Победителем из "баттла" выйдет только один участник, другого вокалиста наставники смогут "украсть".

Уже через несколько дней подопечные Потапа девушка-трансгендер Зианджа и Алексей Баклан, который на "слепых прослушиваниях" своим исполнением хита группы Rammstein покорил сердца тренеров, сойдутся в "вокальном бое". Интересно, что Алексей не сразу понял, что Зианджа в прошлом была Борисом Апрелем. Свою конкурентку он считает очень женственной и привлекательной. В свою очередь, Зианджа призналась, с какой целью пришла на "Голос країни": "Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, отвергнутым обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", – откровенно сказала вокалистка.

Еще одним новообразованным дуэтом проекта станут монтировщик сцены Дмитрий Самко и львовский музыкант Зиновий Карач из команды Сергея Бабкина. Ребята исполнят песню "Way down we go" исландской музыкальной группы "Kaleo". Во время подготовки Дмитрию пришлось выучить английский язык, который ранее он не знал.

Подопечный Джамалы казак Сиромаха выступит с девушками-сестрами из трио "Girls in jazz". Интересно, что Потап даже признается Александру, что его девятилетний сын увлекается казачеством и знает много украинских песен.

Также поддержать своих фаворитов "Голосу країни" придут такие известные украинские группы, как "The Hardkiss", "Сальто назад" и "KOZAK SYSTEM".

После этапа "вокальные бои" количество вокалистов в командах звездных тренеров уменьшится в два раза: победителем из "баттла" может выйти только один участник. Также к подопечным наставников может присоединиться "украденный" участник другого тренера. В следующем этапе проекта "нокауты" вокалисты будут бороться за право выступать в прямых эфирах "Голосу країни".

Напомним, в интервью сайту "Сегодня" Зианджа рассказала о своем участии в проекте и как изменился ее голос после смены пола.