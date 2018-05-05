Зианджа восхитила поклонников новыми чувственными фото

Звезда снялась в ярком образе

Зианджа. Фото: instagram.com/ziasphere

На своей странице в Instagram украинская певица и участница проекта "Голос країни" Зианджа опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в чувственном образе.

Зианджа Фото: instagram.com/ziasphere

Многие поклонники сразу же отметили, что девушка отлично выглядит и этот образ ей очень подходит: "Ты очень красивая", "Це стиль такий, мені здається виглядає загадково і додається стиль 90-х років", "Женщина вамп", "Завораживающая", "Такая нереальная, как из другого измерения!", "Шикарный наряд", "Ну вы как всегда прекрасны. А этот образ... У вас очень, очень стильный вкус. И этот стиль фото в 90-х выглядит очень гармонично, как по мне, это ваш стиль".

Зианджа Фото: instagram.com/ziasphere

Зианджа Фото: instagram.com/ziasphere

Напомним, откровенное и неожиданное интервью удалось записать Артему Гагарину с фавориткой украинских телезрителей из команды Потапа – девушкой-трансгендером Зианджей. Зианджа рассказала Артему Гагарину, что помимо получения высшего образования, год прожила в изоляции в китайских горах.

Также в интервью сайту "Сегодня" Зианджа рассказала о своем участии в проекте и как изменился ее голос после смены пола.

Смотрите видео о впечатляющих историях знаменитых трансгендеров: