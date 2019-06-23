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Зибров, Козловский и Билык: стало известно, кого Алина Гросу пригласила на свадьбу

Ирина Билык поделилась фото с репетиции свадьбы своей крестницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Алина Гросу впервые показала своего мужа
Алина Гросу впервые показала своего мужа
Фото: instagram.com/alina_grosu

О том, что Алина Гросу официально вышла замуж за своего возлюбленного по имени Александр, стало известно 1 июня. Артистка расписалась в Москве, а вот пышную свадьбу планирует сыграть в Италии. На днях молодожены отправились в Верону, а это значит, что их свадьба может случиться со дня на день.

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Еще одно подтверждение тому, что свадьба Алины Гросу произойдет в ближайшее время - новый пост крестной Гросу – певицы Ирины Билык. В своем Instagram звезда опубликовала фото, сделанное в Абано-Терне, где запечатлены сама Ирина, Алина Гросу, Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и Виталий Козловский.

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

"Собрались накануне свадьбы. Репитируем", – подписала публикацию Билык.

К слову, многие подписчики Ирины Билык решили, что певица говорит о собственной свадьбе с Димой Коляденко. Это не удивительно, ведь не так давно экс-возлюбленный Иры ошарашил певицу и ее фанов предложением руки и сердца. Прямо на сцене Коляденко преподнес Билык  дорогое кольцо с бриллиантами, которое певица приняла. Позже артист заявил, что не собирается уводить Ирину Билык из семьи.

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