Звонки по телефону и онлайн-уроки: как артисты зарабатывают на карантине

Пока концерты отменены, звезды придумывают новые способы получения доходов

Карантин существенно ударил по творческой сфере Украины: когда отменили все концерты, артистам пришлось искать альтернативные методы заработка. Специально для Сегодня.Lifestyle звезды рассказали, как работали последние два месяца в условиях самоизоляции и как теперь поклонники могут взаимодействовать с артистами практически напрямую.

Злата Огневич

Певица Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Есть различные способы заработка онлайн. В первую очередь известный артист имеет возможность монетизировать свой цифровой контент. Это касается YouTube-канала, прослушивания и покупки песен, рекламы в Instagram, продажи мерча, а также сотрудничества с другими брендами, заключения выгодных контрактов и пр.

"Я считаю, если ваш бизнес не представлен в интернет-пространстве, это очень серьезное упущение. Вся активная аудитория существует именно там, а значит, и ваш бизнес также может быть онлайн", – делится певица.

Певица Alloise Фото: пресс-служба

Украинская певица Alloise во время карантина начала давать вокальные мастер-классы онлайн. Артистка признается, что такой опыт для нее совершенно новый, но ей он определенно нравится.

"Сейчас я провожу вокальные мастер-классы онлайн. Беру студентов, которые уже имеют опыт выступлений и вокальные навыки. На расстоянии мы работаем в основном над избавлением от ментальных и психосоматических зажимов, которые мешают телу резонировать, а душе – творить. Мне очень нравится такой совершенно новый для меня опыт, ведь когда мы учим, мы также учимся и развиваемся сами", – рассказывает Alloise.

Также исполнительница открыла свой профайл на PayphoneX, где люди могут за символическую плату получить автографы, сувениры, мерч, короткие видео от любимых артистов. Часть заработанных денег Alloise отдает на благотворительность.

Олег Скрипка

Лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка Фото: пресс-служба

Украинский рок-музыкант и лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка до карантина не дружил с социальными сетями, но ему пришлось их освоить, чтобы устраивать онлайн-концерты.

"Ранее с социальными сетями не дружил. А сейчас как-то все получилось, делаю и онлайн-концерты, и вечеринки. Даже придумал – и это мое ноу-хау – два в одном: онлайн-концерт и дегустация вина. Также сделал профайл на новом сервисе PayphoneX, там можно купить у меня мини-корпоративчик, но сейчас это явно слишком новая штука, не все понимают. Попытались продавать билеты на онлайн-концерт, а средства перевели на благотворительность", – делится Скрипка.

Оля Полякова

Певица Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Изобретательность звезд на карантине впечатляет. "Королева ночи" Оля Полякова нашла выход, как не только обогатиться, но и помочь другим. Так, исполнительница монетизирует себя, то есть собственное время.

Отныне каждый желающий может получить:

эксклюзивное видеопоздравление от Оли Поляковой до 30 секунд;

прямой видеозвонок от Оли Поляковой до двух минут в удобном для вас мессенджере и личное общение с артисткой;

корпоративная конференц-связь с Олей Поляковой до пяти минут.

Цены колеблются от 2 до 10 тысяч гривен. Правда, заработанными средствами исполнительница обещает поделиться с благотворительным фондом, который ведет борьбу с COVID-19.

Владимир Остапчук

В сложившейся ситуации популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук занялся продажей защитных масок с принтом #подбухиваю. Об этом Владимир Остапчук сообщил на своей странице в Instagram и пригласил подписчиков в свой онлайн-магазин.

"Готовим для вас пару сюрпризов, а пока заходите в мой магазин и выбирайте любимые вещи с самым жизненным хештегом. P.S. Каждому покупателю рулон туалетной бумаги в подарок. Не шутка", – написал телеведущий.

Защитная маска – не первая вещь в онлайн-магазине Владимира Остапчука. В продаже имеются худи, свитшоты, сумки, чехлы и прочее.

Виктор Павлик

Музыкант Виктор Павлик Фото: instagram.com/viktorpavlik

По такому же пути решил пойти известный украинский музыкант Виктор Павлик. Он занялся продажей авторских масок с фразой из его известной песни "Ні обіцянок, ні пробачень".

Его молодая невеста Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram опубликовала селфи в черной маске и анонсировала продажу. Купить ее может любой желающий в онлайн-магазине Виктора Павлика.

Невеста Виктора Павлика в авторской маске Фото: instagram.com/repyahovakate

Сегодня.Lifestyle поинтересовались, сколько стоит одна маска от Виктора Павлика, и сразу же получили ответ от администратора. Стоимость одной штуки – 150 гривен. Как оказалось, маска декоративная и не является медицинским изделием.

"Стоимость 150 гривен. Маска многоразовая, но декоративная, можно стирать. Не является медицинским изделием", – ответили нам в онлайн-магазине Павлика.

Также певица Камалия рассказала, какие убытки карантин принес мужу-миллионеру.

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