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Злата Огневич показала на видео мужчину, который ее преследует

Мужчина приехал под дом артистки и ждал ее, когда она должна была выходить на тренировку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:29

Украинскую певицу Злату Огневич, на которую напали в начале весны, продолжает преследовать неадекватный мужчина. Спустя четыре месяца после нападения преследователь певицы приехал под ее дом и ждал, когда Злата должна была выходить на тренировку. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram, разместив соответственное видео.

В видеоролике видно, как с мужчиной разговаривает полиция, которую вызвала Злата, так как не знала как себя вести.

"Веселое начало утра. Очень хочу, чтобы закон смог меня защитить от этого неадеквата. Ну, а пока, имеем, что имеем... Ваши варианты защиты?" – поинтересовалась у подписчиков артистка. 

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! 

INSTAGRAM (@zlata.ognevich)

Поклонники Огнечив поддержали любимую певицу и заверили в том, что "карма его настигнет". "На видео есть все, что надо – и лицо и машина, а его карма может догнать даже в самый неожиданный момент", "Видно, что неадекват. Надо обязательно зафиксировать его личность и написать заявление в полицию и зафиксировать факт", "Мысленно отправляйте этому человеку любовь! И попробуйте почувствовать любовь от него!" – написали фаны Злате.

Напомним, Злата Огневич сняла антигламурный клип на заброшенном заводе.

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