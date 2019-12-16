Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Злата Огневич появилась с младенцем на обложке нового альбома

Певица представила новый альбом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Злата Огневич презентовала новый альбом
Злата Огневич презентовала новый альбом
Фото: пресс-служба

Украинская артистка Злата Огневич, которая на днях выпустила провокационный арт-проект на песню "Чом ти не прийшов", презентовала студийный альбом "Сила поколінь".

В него вошли десять композиций, которые известны всем украинцам с детства. Это и "Щедрик", и "Пречиста Діва", и "Музиченьки", и "Тиха ніч", и "Чом ти не прийшов", и многие другие песни. Специально для обложки нового альбома Злата Огневич снялась с младенцем, который символизирует начало мира и начала новой жизни, что весьма символично в преддверии Нового года и Рождества. Кроме того, в эту обложку вложен и еще один смысл – артистка хотела бы донести, что каждый украинец должен гордиться своим культурным наследием и с детства впитывать всю ту музыку, которую мы издавна называем музыкой поколений.

Новый альбом Златы Огневич – "Сила поколінь":

"Когда мы готовили этот альбом и я увидела партитуру "Щедрика", я обрадовалась невероятно, потому что это была моя детская мечта – спеть ее! Спасибо талантливому саунд-продюсеру релиза Михаилу Некрасову за каждый особый трек!", – прокомментировала выход нового альбома Злата Огневич "Сила поколінь".

Релиз артистки "Сила поколінь" уже получил одобрительные отзывы не только от поклонников артистки, которые назвали альбом "вечным", но и от музыкальных критиков, считающих, что это весьма смелое решение – делать непопулярную музыку значимой и востребованной.

Напомним также, Злата Огневич назвала самый незабываемый подарок к Новому году.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Злата Огневич презентовала песню "Богиня", написанную Jerry Heil Певицу Злату Огневич продолжает терроризировать маньяк В украинский прокат выходит эротический фильм "Мое жаркое лето с Софи": трейлер
премьеры Злата Огневич
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Куриные грудки в сливочном соусе под сыром (рецепт)
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Вчера, 20:18Events

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Вчера, 14:44Fun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Вчера, 09:50Техно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Вчера, 09:19Fun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Вчера, 09:18Fun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

14 декабряFun

Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

14 декабряТехно

Sony показала первую игру для PlayStation 5: видео

14 декабряFun

14 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

14 декабряFun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFood

"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

13 декабряFood

Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

13 декабряШоу-бизнес

Впервые за шесть лет: Верка Сердючка выпустила новую песню

13 декабряFun

Поздравления с днем Андрея Первозванного 2019 в прозе, открытки и картинки

Новости партнеров

Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Ленивые беляши по-африкански
Ленивые беляши по-африкански
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Быстрая пицца на завтрак за 10-15 минут
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Софию Ротару выгнали из России - хотят запретить въезд
Софию Ротару выгнали из России - хотят запретить въезд
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
Почему с возрастом люди меньше спят?
Почему с возрастом люди меньше спят?
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни