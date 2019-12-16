Злата Огневич появилась с младенцем на обложке нового альбома

Певица представила новый альбом

Злата Огневич презентовала новый альбом Фото: пресс-служба

Украинская артистка Злата Огневич, которая на днях выпустила провокационный арт-проект на песню "Чом ти не прийшов", презентовала студийный альбом "Сила поколінь".

В него вошли десять композиций, которые известны всем украинцам с детства. Это и "Щедрик", и "Пречиста Діва", и "Музиченьки", и "Тиха ніч", и "Чом ти не прийшов", и многие другие песни. Специально для обложки нового альбома Злата Огневич снялась с младенцем, который символизирует начало мира и начала новой жизни, что весьма символично в преддверии Нового года и Рождества. Кроме того, в эту обложку вложен и еще один смысл – артистка хотела бы донести, что каждый украинец должен гордиться своим культурным наследием и с детства впитывать всю ту музыку, которую мы издавна называем музыкой поколений.

Новый альбом Златы Огневич – "Сила поколінь":

"Когда мы готовили этот альбом и я увидела партитуру "Щедрика", я обрадовалась невероятно, потому что это была моя детская мечта – спеть ее! Спасибо талантливому саунд-продюсеру релиза Михаилу Некрасову за каждый особый трек!", – прокомментировала выход нового альбома Злата Огневич "Сила поколінь".

Релиз артистки "Сила поколінь" уже получил одобрительные отзывы не только от поклонников артистки, которые назвали альбом "вечным", но и от музыкальных критиков, считающих, что это весьма смелое решение – делать непопулярную музыку значимой и востребованной.

Напомним также, Злата Огневич назвала самый незабываемый подарок к Новому году.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.