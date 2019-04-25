Злата Огневич приняла участие в супершоу "Дивовижні люди"

Звезда не только спела свой хит, но и была задействована в одном из самых красивых номеров проекта

Злата Огневич Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Тарас Белей – семилетний мальчик с уникальными способностями – он не только умеет создавать уникальные фигурки из бумаги, но и уже стал самым юным преподавателем оригами, и даже попал в книгу рекордов Украины.

"Я шел в садик, мне воспитатель показал, как делать кораблики, и я сделал сам 32 кораблика. Сейчас я умею делать более 300 фигурок", – рассказал участник проекта.

Злата Огневич Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Заданием Тараса рамках шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" стало идентифицировать, какие фигурки были выполнены из бумаги, ориентируясь лишь на сгибы на шести листах. А правильно ли участник назвал фигурки, определяла певица Злата Огневич. Насколько удалось справиться юному мастеру оригами с поставленной задачей, смотрите в видео.

Напомним, продолжается всеукраинское СМС-голосование за победителя супершоу. Ознакомиться с финалистами проекта, а также правилами голосования можно на сайте канала "Украина". Имя победителя, за которого зрители отдали наибольшее количество голосов, объявит ведущий проекта Александр Скичко в прямом эфире самого ожидаемого события весны – грандиозного финала супершоу "Дивовижні люди" 27 апреля. Победитель получит денежный приз – 200 000 гривен и звание Супермозг.

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: телеканал "Украина"

Масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Не так давно сеть шокировала новость о неадекватном человеке, который напал на известную украинскую певицу Злату Огневич. За кулисами шоу "Вечер премьер с Катериной Осадчей" Сегодня.Lifestyle расспросили у Златы детали происшествия. Злата поделилась с нами подробностями инцидента и рассказала о преследователе.

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