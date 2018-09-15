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Злата Огневич рассказала о самой сексуальной части тела мужчины

Певица призналась, что больше всего в мужчинах ей нравится ум

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Популярная украинская певица Злата Огневич, которая покинула проект "Танцы со звездами" во втором эфире, рассказала поклонникам, какие мужчины ей нравятся. Она призналась, что самой сексуальной частью тела у мужчин считает ум.

"Найсексуальнішою частиною тіла в чоловіка для мене є...ну ні, не те, що ви подумали. Це його мозок. Це його розум, це його інтелект, тому шо це і неймовірне почуття гумору, це відчуття стилю, це відчуття міри у всьому. Дівчата, запам'ятайте, найцінніша частина тіла в чоловіка – це його мозок", – сказала Злата в коротком ролике, который опубликовала на своей странице в Instagram.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Поклонницы звезды поддержали ее выбор и отметили это в комментариях: "Умничка Злата!", "Привет Златочка! Правильные вещи говоришь", "Для мене теж головне – МОЗОК!", "Мозок і гарне виховання!".

Напомним, Злата Огневич показала соблазнительные фото с отдыха. Ранее мы писали, что Злата Огневич стала специальной гостьей на концерте знаменитого тенора Андреа Бочелли.

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Источник: "Сегодня"
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