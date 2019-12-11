Злата Огневич снялась полностью обнаженной в арт-проекте на песню "Чом ти не прийшов"

Это первая концептуальная видеоработа певицы, в которой она решилась на довольно смелый шаг

Злата Огневич Фото: пресс-служба

Популярная артистка Злата Огневич, которая назвала особенный подарок к Новому году, продолжает открывать новые грани своего творчества и в то же время – удивлять поклонников откровенными образами. Арт-проект на трек "Чом ти не прийшов" пропитан символизмом и поднимает вопросы, на которые нет единого ответа, ибо каждый зритель сможет увидеть свое, исходя из своего опыта и восприятия.

Благодаря киношному режиссеру Максу Литвинову, эта видеоработа стала мини-фильмом о жизни Златы и о тех запретах, которые накладываются на нас с детства и которые проецируют многие события в нашей уже взрослой жизни.

Злата Огневич обнажилась в новом видео Фото: пресс-служба

"Я открытый человек, люблю заниматься исследованием себя и своих глубин, стучаться в подсознание. Я открыта для всяческих экспериментов, если это про искусство в первую очередь. На сцене, в клипах, в кино возможно все. Я не раздеваюсь ради того, чтобы раздеться и показать, какая красивая у меня фигура. Это совсем не об этом. Это все о символах, как у того же Ларса фон Триера, где каждая деталь пропитана символизмом. Я за искусство в первую очередь, и мне несложно быть откровенной, если этого требует творчество, – комментирует выход новой видеоработы Злата Огневич.

Арт-проект на трек "Чом ти не прийшов":

Помимо выхода видеоработы "Чом ти не прийшов", уже в эту пятницу, 13 декабря, Злата Огневич презентует альбом украинских народных песен в авторской обработке под названием "Сила поколінь".

"Я хотела добавить атмосферы Рождества и порадовать всех меломанов, которые любят наши украинские песни, известные всему миру", – интригует артистка накануне выхода предстоящего альбома.

Напомним, недавно Злата Огневич презентовала песню "Богиня", написанную Jerry Heil.

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