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Знаменитая актриса рассказала об операции по удалению груди

Актриса призналась, что перенесла несколько операций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Фото: Getty Images

Голливудская 81-летняя актриса Джейн Фонда снялась для майского выпуска британского Vogue, в интервью которому она рассказала о своей тяжелой борьбе с раком груди.

"У меня было много рака. Я был поклонницей солнца. В свободное время, я бегу к своему врачу и на операции мне что-то отрезают".

Фонда преодолела рак молочной железы после прохождения операции по удалению опухоли в 2010 году и в интервью Entertainment Tonight в прошлом году призналась, что ей также удалили опухолевый нарост с нижней губы.

Джейн Фонда
Джейн Фонда
Фото: Getty Images

Фонда объяснила британскому Vogue, что она перенесла мастэктомию (операцию по удалению молочных желез – ред.) в преддверии церемонии вручения премии "Золотой глобус" в 2016 году, на которой она была номинирована на лучшую женскую роль второго плана за роль в "Молодость".

"Все помнят мое странное белое платье с большими рюшами? Это потому, что на тот момент я только перенесла мастэктомию, и мне пришлось прикрывать свои бинты", – вспоминает актриса.

Напомним, 80-летняя Джейн Фонда вышла в свет после перенесенной на лице операции.

Ранее Джейн Фонда на официальное мероприятие в Лос-Анджелесе надела яркое платье от Valentino красно-кораллового оттенка. 

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джейн фонда
Источник: Сегодня
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