Модель Zombie Boy совершил суицид

Рика нашли мертвым в собственной квартире

Рик Дженест (Зомби Бой). Фото: Getty

Как передает издание Mirror, 32-летний Рик Дженест, более известный, как "Зомби Бой" совершил самоубийство. Модель был найден мертвым в собственной квартире в районе Плато-Мон-Рояль в Монреале, Канада. Известно также, что трагедия случилась в среду.

7 августа Рику исполнилось бы 33 года. Свою первую татуировку Дженест сделал в 16 лет, к 19 он покрыл ими все тело.

В возрасте 15 лет у модели обнаружили опухоль головного мозга. Рику сказали, что он может умереть или остаться обезображенным на всю жизнь.

"Полагаю, это привело меня к одержимости всем жутким", – сказал он в интервью Mirror в конце 2016 года.

Рик Дженест Фото: Getty

Зомби Бой появился в ряде модельных кампаний для высококлассных модных брендов, а также таких журналов, как GQ и Vogue. Кроме этого, модель снялся в нескольких фильмах.

После того, как он был замечен стилистом Леди Гага, Рик снялся в клипе певицы "Born This Way" в 2011 году, после чего стал очень популярным.

Леди Гага в своем Twitter-аккаунте уже прокомментировала печальные новости. В сообщении певица призвала всех бороться с психическими заболеваниями:

"Самоубийство моего друга Рика Джениста, Зомби Боя, опустошает. Нам нужно больше работать над тем, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и не избегать эту тему. Если вы страдаете подобным недугом, позвоните другу или семье, мы должны спасти друг друга", – написала она.

Напомним, дизайнер Кейт Спейд покончила жизнь самоубийством.