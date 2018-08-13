Знаменитая супермодель впервые стала мамой

Шанель Иман родила дочь

Шанель Иман. Фото: instagram.com/chaneliman

Знаменитая модель, 27-летняя Шанель Иман родила первенца. У нее и ее мужа, 25-летнего игрока в американский футбол Стерлинга Шепарда, родилась дочь, которую они назвали Кэли Клэй Шепард. Девочка появилась на свет еще 10 августа, но радостной новостью Шанель решила поделиться со всеми только сейчас.

Интересно, что сразу после рождения малышки Шанель завела ей собственную страничку в Instagram.

"Каждая схватка стоила того, добро пожаловать в наш мир, Кэли", – подписала фото модель.

Шанель Иман Фото: instagram.com/chaneliman Шанель Иман Фото: instagram.com/chaneliman Шанель Иман Фото: instagram.com/chaneliman Шанель Иман Фото: instagram.com/chaneliman Шанель Иман Фото: instagram.com/chaneliman 1/5

Шанель Иман работала со многими знаменитыми дизайнерами, в числе которых Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Valentino, Hermès, Michael Kors, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Vera Wang, Jean Paul Gaultier и другие.

Кроме этого она неоднократно снималась для знаменитых модных журналов, включая Vogue и V Magazine.

Напомним, актриса Ева Лонгория в июне родила первенца. 43-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория и ее 50-летний супруг Хосе Антонио Бастон впервые стали родителями. У пары родился мальчик.

Кроме этого, впервые готовится стать мамой модель Кейт Аптон.