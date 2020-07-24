Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Знаменитого голливудского актера госпитализировали с коронавирусом

Сегодня, 10:30

Мел Гибсон переболел COVID-19 еще в апреле

Знаменитый голливудский актер Мел Гибсон провел неделю в больнице после положительного результата теста на коронавирус, передает People.

Как сообщает издание, 64-летний актер заболел еще в апреле и уже успел выздороветь, но об этом стало известно только сейчас.

"В апреле у него был положительный результат, и он провел неделю в больнице. Мела лечили противовирусным препаратом "Ремдесивир". Сейчас все тесты показывают отрицательный результат", – рассказал инсайдер.

Мел Гибсон
Мел Гибсон
Фото: Getty Images

Известно, что актера лечили в больнице Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Незадолго до того, как его госпитализировали, Гибсон был замечен в одном из магазинов в Калифорнии со своей возлюбленной Розалиндой Росс. Гибсон и Росс начали встречаться в 2014 году, а в 2017 – у пары родился сын Ларс Джерард. Он стал девятым ребенком для Гибсона и первенцем для Росс.

Звезды объявили войну коронавирусу – смотрите видео:

Ранее мы сообщали, что 46-летняя индийская актриса и фотомодель Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь Аарадхия заразились коронавирусом. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил муж Айшварии, индийский актер Абхишек Баччан. Отметим, что сам Абхишек и его 77-летний отец, актер Амитабха Баччан также заразились COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Билл Гейтс рассказал, что поможет человечеству дождаться вакцины от коронавируса В Украине снова продлили карантин Во Львовской области снова смягчают карантин: что разрешили
актер коронавирус Мел Гибсон
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Определен самый ранний симптом COVID-19
Определен самый ранний симптом COVID-19
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Чем полезен абрикос?
Чем полезен абрикос?

Популярные статьи

Сегодня, 08:03Events

С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

Сегодня, 06:54Events

День святой Ольги и Елены-2020: история, поздравления, картинки, проза и стихи

Вчера, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Вчера, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Вчера, 09:29Fun

Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы: как она выглядит сейчас, фото

Вчера, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 июляАфиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

22 июляШоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

22 июляШоу-бизнес

"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

22 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

22 июляШоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

22 июляFood

Как правильно заморозить арбуз на зиму

22 июляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

22 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Новости партнеров

Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море
Бледанс похвасталась перед поклонниками отдыхом с семьей на море
Пополнение в семье Пугачевой: Примадонна сияет от радости
Пополнение в семье Пугачевой: Примадонна сияет от радости
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Ніколь Амато виставила напоказ ідеальне тіло у купальнику
Астрологи назвали самые скупые знаки Зодиака
Астрологи назвали самые скупые знаки Зодиака
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять