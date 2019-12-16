Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

В текущем году скончались Карл Лагерфельд, Люк Перри и другие

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году Фото: Getty Images, Сегодня

Текущий год подходит к концу, и самое время подводить итоги. Мы уже рассказали, какие звезды стали родителями в 2019-м. Однако в этом же году ушли из жизни многие известные личности, о которых мы сегодня расскажем.

Децл

Децл Фото: facebook.com/detslakaletruk

Знаменитый российский рэпер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) скончался в возрасте 35 лет. Произошло это 3 января в гостиничном номере после выступления в Ижевске. Официальная причина смерти Децла – острая сердечная недостаточность. Отец рэпера в день его похорон написал эмоциональное письмо.

Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд Фото: AFP

19 февраля во Франции в возрасте 85 лет скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд. Всемирно известный кутюрье, который был креативным директором Chanel, несколько недель плохо себя чувствовал. После его состояние ухудшилось. 18 февраля модельера госпитализировали в парижскую больницу, однако врачи не смогли ему помочь.

22 января Лагерфельд пропустил шоу Chanel на неделе моды в Париже, но модная компания только заявила, что он чувствует себя усталым. Тогда к зрителям после показа вышла его "правая рука" Виржини Виар, которая в модном доме занимает должность студийного директора. Лишь после смерти кутюрье стало известно, что у него был рак поджелудочной железы.

Музы модельера, а также коллеги по цеху не смогли обойти стороной трагическое событие и отозвались на смерть Карла Лагерфельда.

Кит Флинт

Кит Флинт Фото: Getty Images

4 марта вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в собственном доме в Эссексе. Позже стало известно, что 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством. Более того, появились предположения о причине самоубийства Кита Флинта – артист не пережил расставания с женой Маюми Кай.

Люк Перри

Люк Перри Фото: AFP

4 марта остановилось сердце известного актера Люка Перри после обширного инсульта. Перри было 52 года. Популярность и признание как актера и секс-символа Люк получил после роли Дилана МакКэя в сериале "Беверли Хиллз 90210".

Известно, что 28 февраля Люка Перри был срочно госпитализирован и введен в искусственную кому, однако спасти актера не удалось. В момент смерти рядом находились его родные и близкие.

По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли Хиллз 90210".

Юлия Началова

Юлия Началова Фото: instagram.com/julianachalova

16 марта умерла известная российская певица Юлия Началова. Артистка скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга.

Накануне появилась информация о срочной госпитализации Юлии Началовой. Звезда попала в одну из московских клиник в связи с резким повышением уровня сахара и обострением подагры.

13 марта стало известно, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 14 марта стало известно, что, кроме подагры и сахарного диабета второго типа, Юлия Началова страдает от системной красной волчанки. Ко всему недавно у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошел отек.

Также сообщалось, что накануне ночью Юлию Началову срочно прооперировали, чтобы избежать второго абсцесса, однако стабилизировать состояние артистки не удалось.

Алла Вербер

Алла Вербер Фото: instagram.com/verberalla

6 августа стало известно, что умерла фешн-директор магазина ЦУМ в России и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Сообщалось, что она отдыхала в отпуске в Италии, в Форте-дей-Марми. Алла Вербер скончалась в возрасте 61 год. У нее остались дочь, внучки и мама.

Официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Стоит отметить, что еще в 2013 году в одном из интервью знаменитость рассказывала, как победила рак.

Марина Куклина

Марина Куклина Фото: Facebook

5 октября от рака умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Звезде сериала "Возвращение Мухтара 5" было 33 года. 8 октября в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках состоялась церемония прощания.

До последнего близкие и сама Марина верили, что недуг удастся побороть. Заболевание диагностировали год назад, и родные актрисы сделали все, чтобы собрать деньги на лечение, однако спасти Куклину не удалось.

Мари Фредрикссон

Мари Фредрикссон в молодости Фото: Getty Images

Солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Культовая певица скончалась от продолжительной болезни – рака мозга.

Отметим, что в 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга, однако тогда певице удалось справиться с онкологией. Несмотря на то что ранее было сообщено о полном выздоровлении, в 2016 году по совету врачей Мари Фредрикссон объявила о завершении карьеры. Вскоре давний недуг вновь дал о себе знать, и 9 декабря 2019 года певицы не стало. Сегодня.Lifestyle поделились биографией Мари Фредрикссон.

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