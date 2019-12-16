Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году
В текущем году скончались Карл Лагерфельд, Люк Перри и другие
Текущий год подходит к концу, и самое время подводить итоги. Мы уже рассказали, какие звезды стали родителями в 2019-м. Однако в этом же году ушли из жизни многие известные личности, о которых мы сегодня расскажем.
Знаменитый российский рэпер Децл (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) скончался в возрасте 35 лет. Произошло это 3 января в гостиничном номере после выступления в Ижевске. Официальная причина смерти Децла – острая сердечная недостаточность. Отец рэпера в день его похорон написал эмоциональное письмо.
19 февраля во Франции в возрасте 85 лет скончался легендарный модельер Карл Лагерфельд. Всемирно известный кутюрье, который был креативным директором Chanel, несколько недель плохо себя чувствовал. После его состояние ухудшилось. 18 февраля модельера госпитализировали в парижскую больницу, однако врачи не смогли ему помочь.
22 января Лагерфельд пропустил шоу Chanel на неделе моды в Париже, но модная компания только заявила, что он чувствует себя усталым. Тогда к зрителям после показа вышла его "правая рука" Виржини Виар, которая в модном доме занимает должность студийного директора. Лишь после смерти кутюрье стало известно, что у него был рак поджелудочной железы.
Музы модельера, а также коллеги по цеху не смогли обойти стороной трагическое событие и отозвались на смерть Карла Лагерфельда.
4 марта вокалиста The Prodigy Кита Флинта нашли мертвым в собственном доме в Эссексе. Позже стало известно, что 49-летний музыкант покончил жизнь самоубийством. Более того, появились предположения о причине самоубийства Кита Флинта – артист не пережил расставания с женой Маюми Кай.
4 марта остановилось сердце известного актера Люка Перри после обширного инсульта. Перри было 52 года. Популярность и признание как актера и секс-символа Люк получил после роли Дилана МакКэя в сериале "Беверли Хиллз 90210".
Известно, что 28 февраля Люка Перри был срочно госпитализирован и введен в искусственную кому, однако спасти актера не удалось. В момент смерти рядом находились его родные и близкие.
По странному стечению обстоятельств, инсульт у Перри произошел именно в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли Хиллз 90210".
16 марта умерла известная российская певица Юлия Началова. Артистка скончалась в возрасте 38 лет от острой сердечной недостаточности, которая наступила в результате отека легких и мозга.
Накануне появилась информация о срочной госпитализации Юлии Началовой. Звезда попала в одну из московских клиник в связи с резким повышением уровня сахара и обострением подагры.
13 марта стало известно, что Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 14 марта стало известно, что, кроме подагры и сахарного диабета второго типа, Юлия Началова страдает от системной красной волчанки. Ко всему недавно у артистки появилась ссадина на ноге, вследствие чего пошел отек.
Также сообщалось, что накануне ночью Юлию Началову срочно прооперировали, чтобы избежать второго абсцесса, однако стабилизировать состояние артистки не удалось.
6 августа стало известно, что умерла фешн-директор магазина ЦУМ в России и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Сообщалось, что она отдыхала в отпуске в Италии, в Форте-дей-Марми. Алла Вербер скончалась в возрасте 61 год. У нее остались дочь, внучки и мама.
Официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Стоит отметить, что еще в 2013 году в одном из интервью знаменитость рассказывала, как победила рак.
5 октября от рака умерла известная украинская актриса театра и кино Марина Куклина-Май. Звезде сериала "Возвращение Мухтара 5" было 33 года. 8 октября в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках состоялась церемония прощания.
До последнего близкие и сама Марина верили, что недуг удастся побороть. Заболевание диагностировали год назад, и родные актрисы сделали все, чтобы собрать деньги на лечение, однако спасти Куклину не удалось.
Солистка шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон умерла в возрасте 61 года. Культовая певица скончалась от продолжительной болезни – рака мозга.
Отметим, что в 2002 году у Фредрикссон диагностировали рак мозга, однако тогда певице удалось справиться с онкологией. Несмотря на то что ранее было сообщено о полном выздоровлении, в 2016 году по совету врачей Мари Фредрикссон объявила о завершении карьеры. Вскоре давний недуг вновь дал о себе знать, и 9 декабря 2019 года певицы не стало. Сегодня.Lifestyle поделились биографией Мари Фредрикссон.
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