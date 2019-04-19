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"Золота Жар-птиця 2019": яркие моменты церемонии

Специальными гостями стали "Бумбокс" и Тина Кароль

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
"Золота-Жар птиця 2019" Фото: Сегодня
"Золота-Жар птиця 2019"
Фото: Сегодня

В четверг, 18 апреля, прошла церемония вручения престижной музыкальной премии Украины "Золота Жар-птиця 2019".

Триумфаторами премии стали самые популярные артисты Украины. Сегодня.Lifestyle уже сообщали полный список победителей.

Тем временем, получившие заветные статуэтки знаменитости делятся своими эмоциями в соцсетях.

Злата Огневич стала "Певицей года" по версии премии, кроме этого ее трек DOLONI стал "Лучшим танцевальным хитом". Певица поблагодарила всех за поддержку в соцсети и опубликовала видео, где она радуется победе со статуэтками в руках.

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Певцом года cnfk Cергей Бабкин. Интересно, что на сцену артист вышел в 15-килограммовом костюме собственного дизайна.

Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
Сергей Бабкин стал Пецом года по версии премии "Золота Жар-птиця 2019"/фото: пресс-служба
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Восхитили публику своим выступлением "Бумбокс" и Тина Кароль с их новой совместной композицией "Безодня".

Публикация от Oil Painting Lover (@oilpaintinglover)

Запоминающимся стало выступление восходящей хип-хоп звезды Alyona Alyona. Девушка исполнила свой хит "Рибки".

Публикация от Roman (@roman_seva)

Порадовал зрителей своим выступлением Дмитрий Шуров, солист группы Pianoбой.

Публикация от Piano-Вселенная (@piano_universe_)

Группа "Бez Обмежень" победила в номинации "Лучшая рок-группа" и ярко выступила на сцене премии.

Публикация от Valeriya Samoshina (@ochevidno_ne_predskazyemo)

"Прорывом года" стала яркая группа DILEMMA. Интересно, что Перед церемонией солист группы JayB (он же Женя Бардаченко) исполнил брейк-данс прямо на красной дорожке. Вероятно, танец был ритуальным, что и обеспечило ребятам победу.

DILEMMA Фото: пресс-служба
DILEMMA Фото: пресс-служба

"Задгли" сцену "Золтої жар-птиці" легендарные "Воплі Видоплясова". Их видеоработа на песню "Кобіта", к слову, победила в номинации "Лучший клип".

Публикация от Roman (@roman_seva)

Группа THE HARDKISS стали победителями в номинации "Баллада года" с песней "Серце".

Публикация от THE HARDKISS FAN / Юлия Санина (@thehardkissfan)

Напомним, ранее мы сообщали все подробности подготовки к премии "Золота Жар-птиця 2019".

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Источник: Сегодня
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