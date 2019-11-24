"Золотой граммофон 2019" : кто из украинских звезд получил награду в России

Ани Лорак досталось сразу две статуэтки

Ани Лорак и Вера Брежнева на "Золотом Граммофоне" Фото: instagram.com/anilorak

В субботу, 23 ноября, в России состоялась церемония награждения музыкальной премии "Золотой граммофон". В Кремле отметились такие украинские звезды, как Светлана Лобода, Ани Лорак, Макс Барских и Вера Брежнева.

Смотрите, как в Киеве вручили награды успешным украинкам:

На страницах в социальных сетях украинские артисты, которые живут и работают в России, похвастались своими наградами. Статуэтку минувшим вечером получил Макс Барских за работу "Берега", а певица Светлана Лобода была отмечена за обновленный трек "Инстадрама".

Ани Лорак и Вера Брежнева получили сразу по два "Золотых граммофона". Соответствующие фото артисты выложили в Instagram.

Макс Барских на "Золотом граммофоне" LOBODA на "Золотом граммофоне" Ани Лорак на "Золотом граммофоне" Вера Брежнева на "Золотом граммофоне" 1/4

"Спасибо вам за любовь! В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии Золотой граммофон я получила 2 награды". – написала Вера Брежнева.

К слову, это не первый раз, когда украинские исполнители получают награды в РФ. Ранее Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой, а певица MARUV эмоционально высказалась о награде от MTV Россия.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.