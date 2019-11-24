Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Золотой граммофон 2019" : кто из украинских звезд получил награду в России

Ани Лорак досталось сразу две статуэтки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:16
Ани Лорак и Вера Брежнева на "Золотом Граммофоне"
Ани Лорак и Вера Брежнева на "Золотом Граммофоне"
Фото: instagram.com/anilorak

В субботу, 23 ноября, в России состоялась церемония награждения музыкальной премии "Золотой граммофон". В Кремле отметились такие украинские звезды, как Светлана Лобода, Ани Лорак, Макс Барских и Вера Брежнева.

Смотрите, как в Киеве вручили награды успешным украинкам:

На страницах в социальных сетях украинские артисты, которые живут и работают в России, похвастались своими наградами. Статуэтку минувшим вечером получил Макс Барских за работу "Берега", а певица Светлана Лобода была отмечена за обновленный трек "Инстадрама".

Ани Лорак и Вера Брежнева получили сразу по два "Золотых граммофона". Соответствующие фото артисты выложили в Instagram.

Макс Барских на "Золотом граммофоне"
LOBODA на "Золотом граммофоне"
Ани Лорак на "Золотом граммофоне"
Вера Брежнева на "Золотом граммофоне"
1/4

"Спасибо вам за любовь! В этом году ее стало больше, именно поэтому вчера на премии Золотой граммофон я получила 2 награды". – написала Вера Брежнева.

К слову, это не первый раз, когда украинские исполнители получают награды в РФ. Ранее Ани Лорак похвасталась очередной российской наградой, а певица MARUV эмоционально высказалась о награде от MTV Россия.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вера Брежнева отреагировала на вероятный развод с Меладзе NK, Тина Кароль, «Время и Стекло» и другие суперзвезды выступят в финале «Танців з зірками» Носят на руках: Светлана Лобода может появиться в новом клипе Rammstein "Золотой глобус 2020": все, что нужно знать о кинопремии
премия Ани Лорак Светлана Лобода Вера Брежнева Loboda награда Макс Барских Золотой граммофон
Реклама

Новости партнеров

Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
Врачи развенчали 5 мифов о вреде сладкого
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
10 рецептов оформления стен обоями. Фото
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:50Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

22 ноябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

22 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: лучшие идеи горячих закусок

22 ноябряFun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

22 ноябряFun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

22 ноябряWellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряПсихология

Гороскоп на 2020 год для знака Рак: ожидается финансовый успех

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

Новости партнеров

Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Старость препятствует появлению рака
Старость препятствует появлению рака
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Обои в туалете: быстрое и практичное оформление санузла. 104 фото
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
В какое время суток лучше не лечиться
В какое время суток лучше не лечиться
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции